В России "национализировали" остатки неработающей фабрики "Рошен" и объявили Порошенко экстремистом

Суд в России конфисковал неработающую кондитерскую фабрику "Рошен" в Липецке. Кроме того, пятого президента Украины Петра Порошенко в стране-агрессоре объявили экстремистом.

Такие решения принял Октябрьский районный суд Липецка 19 февраля. В России называют такое решение "национализацией".

Также российский суд объявил Петра Порошенко экстремистом. Решение предусматривает "запрет деятельности бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея" на территории РФ.

Следует учитывать, что фабрика "Рошен" в Липецке прекратила работу еще 19 марта 2014 года. Тогда на предприятии прошла серия обысков, а на средства компании был наложен арест.

После этого все имущество корпорации "Рошен" в России было арестовано Следственным комитетом РФ. Как сообщал президент "Рошена" Вячеслав Москалевский, с предприятия все же удалось вывезти часть оборудования. Еще часть – порезали на металлолом, чтобы оно не досталось врагу.

В 2018 году украинский журналист Роман Цимбалюк подтвердил, что фабрика Roshen в российском Липецке действительно не работает. "Здесь давно ничего не производят", – заявил Цимбалюк, посетив фабрику.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее было сорвано участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку. Причиной якобы стало обращение руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу "вероятной опасности" для Петра Порошенко во время пребывания в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!