В России заговорили о возможности остановки работы ряда металлургических предприятий из-за резкого сокращения производства, вызванного потерей ключевых экспортных рынков из-за санкций и плохой ситуацией в смежных отраслях. Выпуск стального проката сократился на 18,2%, чугуна – на 9,4%, стальных труб – на 9,5%, а экспорт отдельных предприятий обвалился на 50-60%.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Причины такого развития событий кроются не только во внутренних экономических проблемах, но и в последствиях масштабных санкций и разрушительной войны против Украины.

Статистические данные свидетельствуют о резком сокращении производства металлургической продукции в России с 2024 года. Даже по официальной, часто "приглаженной" статистике, показатели выглядят критично:

выпуск стального проката уменьшился на 18,2%,

выплавка чугуна – на 9,4%,

производство стальных труб – на 9,5%,

выпуск углеродистой стали – на 15,8%.

Несмотря на постоянные заявления кремлевской пропаганды о "неэффективности санкций", реальность оказалась иной. Потери внешних рынков стали фатальными для многих предприятий. Ранее металлургическая продукция РФ активно экспортировалась в страны ЕС, США и ряд азиатских государств.

Сегодня же большинство из этих направлений потеряно, а остатки внешних рынков оказались экономически невыгодными из-за ограничений, пошлин и логистических трудностей. Особенно тяжелые убытки понесла "Трубная металлургическая компания" – крупнейший производитель стальных труб в России. Ее экспорт упал на 50-60%, что грозит остановкой производства на некоторых предприятиях.

Помимо внешних факторов, металлургию подкашивает и внутренний экономический спад. В частности, строительная отрасль, которая является основным потребителем металлопродукции, переживает не менее серьезный кризис. Из-за падения внутреннего спроса, многие предприятия вынуждены сокращать производство или полностью останавливать работу. Это влечет за собой массовые увольнения, что бьет по уровню жизни населения даже в наиболее индустриализированных регионах.

Остановка металлургических заводов – это не только проблема отрасли, а угроза масштабного социального взрыва. Потеря работы для десятков тысяч работников, сокращение бюджетных поступлений в промышленных регионах, падение уровня жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская железная дорога находится на грани банкротства. Уровень загрузки падает уже 20 месяцев подряд, а на путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов – почти 20% всего парка. Компания страдает от нехватки персонала, изношенного подвижного состава и недостатка средств.

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