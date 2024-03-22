В результате последней атаки по энергосистеме ДТЭК потерял почти половину своих мощностей

В результате утреннего массированного обстрела энергетической системы Украины компания ДТЭК потеряла почти половину своих генерирующих мощностей.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он рассказал, что в результате последней атаки тепловая генерация была сильно повреждена, а две станции ДТЭК испытали существенные разрушения.

Мы потеряли почти половину энергетических мощностей. Это, по сути, последствия сегодняшней атаки", - объяснил Сахарук.

Он добавил, что разрушения энергообъектов настолько масштабны, что оцениваются в миллиарды гривен и самостоятельно украинские энергокомпании не смогут восстановиться.

"Здесь нужна помощь внешняя и Европейскому фонду восстановления энергетики, и USAID. Нужна координация плодотворна с Министерством энергетики для того, чтобы быстро выяснить все повреждения, сделать заказы на оборудование и обращаться за помощью, потому что это очень большие масштабы", – подчеркнул Сахарук.

Также он добавил, что поврежденное оборудование производится под заказ и только оперативное размещение заказов и помощь партнеров могут позволить как можно быстро восстановить разрушенное оборудование.

Напомним, 22 марта Россия нанесла массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. В результате были значительные повреждения оборудования, а оператор энергосистемы "Укрэнерго" был вынужден применить аварийные отключения электроэнергии в некоторых областях Украины.