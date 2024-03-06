В ПриватБанке рассказали, какую валюту не выдадут клиентам: отказались даже от обмена 

В Украине действует запрет на любые операции с белорусскими и российскими рублями. В результате клиенты, у которых есть счета в этой валюте, не могут снять средства либо обменять их на гривни.

Об этом сообщили сотрудники ПриватБанка в ответ на жалобу клиента. Тот заявил, что он множество раз обращался в банк с просьбой обменять рубли на гривни, однако банк отказывался от такой операции. В "Привате" пояснили свою позицию.

Так, правила НБУ еще от 25 февраля 2022-го обязывают банки обеспечить хранение заблокированных средств до "дня истечения срока действия санкций/отмена санкций/взыскания таких средств в доход государства".

Также введен запрет уполномоченным учреждениям осуществлять любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей. "Закрытие Банком единого корреспондентского счета в российских рублях также нарушит требования пункта 3³ Постановления No 23", – отмечают в банке.

Что нужно знать об обмене долларов

Клиенты ПриватБанка жалуются на качество банкнот доллара в кассах банка. Среди самых популярных жалоб: выдача банкнот 1996 года выпуска. В банке объяснили: выдают все купюры доллара, которые выпущены с 1996 по 2013 год.

Ситуация в Украине ухудшилась с началом полномасштабной войны: валюту перестали ввозить самолетами, логистика подорожала и замедлилась. Теперь качество банкнот доллара в Украине снижается. "При попытке забрать доллары из депозита, который я вносил новыми банкнотами, возвращают банкнотами 1988 и 1996 годов выпуска", – говорится в жалобе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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