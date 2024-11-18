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В ПриватБанке произошел сбой: работает ли мобильное приложение

София Закревская
Рынки и компании
1 минута
1,2 т.
В ПриватБанке произошел сбой: работает ли мобильное приложение

Вечером в понедельник, 18 ноября, в приложении "Приват24" – системе онлайн-банкинга ПриватБанка –произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут войти в свой аккаунт.

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Авторизация либо не происходит, либо к этому этапу вообще нельзя перейти. Зайти в аккаунт не получается ни с телефона, ни с других устройств.

В ПриватБанке произошел сбой: работает ли мобильное приложение
В ПриватБанке произошел сбой: работает ли мобильное приложение

Причина сбоя пока неизвестна.

Под последним постом ПриватБанка в Facebook пользователи обсуждают проблемы, которые возникли у них с приложением.

В ПриватБанке произошел сбой: работает ли мобильное приложение

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