В ПриватБанке произошел сбой: работает ли мобильное приложение

Вечером в понедельник, 18 ноября, в приложении "Приват24" – системе онлайн-банкинга ПриватБанка –произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут войти в свой аккаунт.

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Авторизация либо не происходит, либо к этому этапу вообще нельзя перейти. Зайти в аккаунт не получается ни с телефона, ни с других устройств.

Причина сбоя пока неизвестна.

Под последним постом ПриватБанка в Facebook пользователи обсуждают проблемы, которые возникли у них с приложением.

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