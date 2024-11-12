Украинцы начали тратить "Национальный кешбэк": что оплачивают больше всего

Украинцы больше всего тратят средства "Национального кешбэка" на пополнение мобильного счета (45,1%) и оплату коммунальных услуг (35,5%). Также часть расходов направлена на оплату интернета и медицинских услуг.

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Об этом говорится в сообщении ПриватБанка. "Национальный кешбэк" – это государственная программа поддержки потребителей, которая поощряет граждан покупать товары украинского производства и возвращать часть израсходованных средств в виде кешбэка.

На сегодняшний день более 400 тысяч клиентов ПриватБанка уже получили выплаты в рамках "Национального кешбэка", а общая сумма начислений достигла 20,5 млн грн. Анализ расходов показывает, что большинство пользователей "Национального кешбэка" направляют полученные средства на повседневные расходы, в частности:

пополнение мобильного счета – наиболее популярная категория расходов. Почти половина (45,1%) клиентов используют средства из кешбэка именно для этой цели. Это свидетельствует о том, что связь остается приоритетным направлением расходов для многих украинцев;

оплата коммунальных услуг – на втором месте по частоте расходов. Более трети пользователей (35,5%) направляют средства из "Национального кешбэка" на оплату коммунальных счетов, таких как электроэнергия, газ, вода и тепло. Это помогает уменьшить финансовую нагрузку на семьи, особенно в отопительный сезон;

– на втором месте по частоте расходов. Более трети пользователей (35,5%) направляют средства из "Национального кешбэка" на оплату коммунальных счетов, таких как электроэнергия, газ, вода и тепло. Это помогает уменьшить финансовую нагрузку на семьи, особенно в отопительный сезон; оплата интернета – еще одна важная статья расходов. Около 7,8% клиентов тратят кешбэк на услуги интернет-провайдеров, что подчеркивает значение доступа к интернету в повседневной жизни украинцев;

– еще одна важная статья расходов. Около 7,8% клиентов тратят кешбэк на услуги интернет-провайдеров, что подчеркивает значение доступа к интернету в повседневной жизни украинцев; медицинские услуги – хотя это направление менее популярно, более 3% клиентов используют средства из кешбэка для оплаты медицинских расходов, таких как консультации врачей, диагностика и приобретение лекарств.

Для участия в программе "Национальный кешбэк" клиенты ПриватБанка должны оформить специальную цифровую карту Mastercard в приложении Приват24. Процесс оформления простой и требует лишь несколько кликов. После активации карты необходимо выбрать ее в качестве основного средства получения кешбэка в приложении Дія.

По данным банка, уже более 20,5 млн грн было начислено клиентам, активно использующим карточку для повседневных платежей. Программа охватывает широкий ассортимент товаров – на сегодняшний день она действует на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей. Это способствует поддержке национальной экономики и стимулирует покупку украинских продуктов. Процесс получения кешбэка простой и удобный:

оформите карточку "Национальный кешбэк";

подключите карту для участия в программе в приложении Дія;

используйте карту для оплаты украинских товаров и услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы жалуются Госпотребслужбе на неначисление средств по программе "Национальный кешбэк". Однако решение этой проблемы не относится к ее обязанностям. При этом следует помнить: кешбэк начисляется за покупку не всех товаров украинского производства.

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