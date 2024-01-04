ПриватБанк внес изменения в правила переводов на карту: раскрыты детали

ПриватБанк предупредил пользователей об изменениях в переводах с карты на карту. Клиенты теперь получат возможность получать SWIFT-переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии.

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Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. "Клиенты ПриватБанка теперь могут получать SWIFT-переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC. EUR)", – говорится в сообщении.

В компании объяснили, что эти изменения создадут удобства клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны и помогают родным, близким и ВСУ в Украине.

"Открытие новых корреспондентских счетов банка позволяет клиентам отправлять в ПриватБанк SWIFT-переводы физических лиц в швейцарских франках и евро через Citibank EUROPE PLC. без дополнительной комиссии", – заявили в пресс-службе.

Главные преимущества получения SWIFT-переводов через ПриватБанк:

• отсутствие ограничений по суммам;

• возможность отслеживания переводов онлайн;

• спецлиния поддержки для получателей SWIFT-переводов.

В финансовом учреждении подчеркнули, что обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за пять минут.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, ПриватБанк блокирует счета клиентов, совершающих подозрительные операции. При этом клиенту не объясняют причины. Среди распространенных случаев – блокировка счета после получения перевода с криптобиржи, блокировка после игнорирования сообщения о необходимости предоставить документы для подтверждения легальности перевода или обновления данных.

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