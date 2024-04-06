В Одессе продают "невероятную" квартиру с унитазом на кухне и тайным сейфом: как выглядит

В Одессе за 27 тыс. долларов в центре города продается квартира площадью 39,1 квадрата. Жилье находится в дореволюционном здании и нуждается в капитальном ремонте.

Квартиру показала на своей странице в TokTok одесская риэлтор Виктория. Так, квартира находится на первом этаже, высокие потолки с лепкой, ставни на окнах. Квартира двухкомнатная. В одной из комнат, как отметила риэлтор, есть "тайный сейф". Правда, это может быть частью заложенной печи.

Истинная особенность квартиры: санузел. Риэлтор, анонсировав показ санузла, показала кухню. Оказывается, рядом с плитой находится унитаз. Чтобы подойти к унитазу и ванной, необходимо согнуться.

Отметим, цены на 1-комнатную квартиру на вторичном рынке изменились по всей Украине. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине – на 4% до средних 42 954 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все – с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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