В мире стремительно заканчивается нефть: эксперты предупреждают, что резервов осталось лишь на несколько недель

Мировые коммерческие запасы нефти стремительно сокращаются, и при нынешних темпах их может хватить лишь на несколько недель из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками. Пока дефицит сдерживают стратегические резервы и увеличение производства топлива, однако в случае затяжного кризиса мир может столкнуться с новым скачком цен на нефть и топливо.

Об этом предупредил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пишет Reuters. По его словам, доступные коммерческие запасы нефти быстро сокращаются, а темпы их истощения стали рекордными.

Только за март и апрель 2026 года мировые запасы уменьшились на 246 миллионов баррелей – это примерно по 4 миллиона баррелей в сутки. Такого стремительного падения рынок не видел уже много лет.

Ситуацию обостряет война с Ираном и проблемы с прохождением судов через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов для транспортировки нефти в мире. По словам Бироля, до начала нового обострения рынок имел профицит, а коммерческие запасы были достаточно высокими. Однако теперь баланс резко изменился, и имеющихся объемов может хватить лишь на несколько недель, если давление на поставки сохранится.

Чтобы стабилизировать ситуацию, 32 страны-члены МЭА еще в марте согласовали крупнейшее в истории высвобождение нефти из стратегических резервов – 400 миллионов баррелей.

По состоянию на начало мая на рынок уже поступило 164 миллиона баррелей, что позволило дополнительно обеспечивать около 2,5 миллиона баррелей нефти ежедневно. Однако в агентстве прямо предупреждают, что эти запасы не бесконечны.

Если конфликт затянется или поставки с Ближнего Востока и в дальнейшем будут сокращаться, даже стратегических резервов может не хватить для долгосрочной стабилизации. Дополнительное давление на рынок создает сезонный рост потребления.

В Северном полушарии стартует весенняя посевная кампания, что увеличивает спрос на дизель и удобрения и летний туристический сезон, который повышает потребность в бензине и авиатопливо. То есть в ближайшие месяцы нефть и нефтепродукты будут расходоваться еще быстрее.

Еще несколько недель назад эксперты серьезно предупреждали о возможном дефиците авиационного топлива в Европе. Однако сейчас ситуация выглядит более стабильной. Крупные европейские авиакомпании, в частности British Airways и Air France, заявили, что имеют достаточные запасы топлива на весь летний сезон или даже на несколько месяцев вперед.

Хотя панического дефицита удалось избежать, цены на топливо остаются значительно выше довоенного уровня. В начале апреля авиатопливо в Северной Европе стоило рекордные 1904 доллара за тонну. Сейчас цена снизилась до около 1328 долларов, однако это все еще примерно на 60% дороже, чем до начала нынешнего кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за роста цен на нефть в мире, в зависимости от сценария, годовая инфляция может ускориться на 1,5 или 3 процентных пункта. Нацбанк уже пересмотрел прогноз инфляции до конца года с 7,5 до 9,4%.

