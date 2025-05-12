В мире назревает дефицит популярного фрукта: почувствуют ли это на себе украинцы и что будет с ценами

Из-за климатического кризиса большинство (66%) банановых плантаций в Латинской Америке могут исчезнуть до 2080 года, что может привести к дефициту бананов и в Украине и значительному росту цен. Ожидается, что в ближайшие годы бананы могут превратиться из доступного фрукта в сезонную роскошь.

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Причиной дефицита является климатический кризис, который прямо угрожает выращиванию бананов в главных экспортных регионах.

Новый отчет британской организации Christian Aid сообщает, что к 2080 году около 66% земель в Латинской Америке и Карибах, где сегодня выращивают большинство бананов, могут стать непригодными для этой культуры. И речь идет не только о далеких будущих рисках, ведь урожайность уже снижается, а болезни и вредители распространяются, вызывая проблемы.

"Изменение климата убивает наш урожай. Это означает, что нет дохода, потому что мы ничего не можем продать. Моя плантация погибает. Итак, происходит смерть", - говорит 53-летняя Аурелия Поп Хо, фермер из Гватемалы.

Гватемала, Коста-Рика, Колумбия - именно эти страны являются основными поставщиками бананов в Украину в том числе, особенно в зимний сезон. В 2023-2024 годах Украина импортировала более 200 тыс. тонн бананов, большинство из которых - сорта Кавендиш, самого популярного в международной торговле. Но именно Кавендиш наиболее уязвимк климатическим изменениям, ведь для роста ему нужна температура от 15°C до 35°C, стабильная влажность и защита от грибковых инфекций.

Из-за частых штормов, засухи или наоборот наводнения растения ослабевают, теряют листья (а с ними - способность к фотосинтезу), и становятся беззащитными перед болезнями. В частности, речь идет о черной сигатоке, которая снижает способность к фотосинтезу на 80%, и грибок Fusarium TR4, который поражает корни и может уничтожить целую плантацию за считанные недели.

На фоне этих событий можно прогнозировать, что в Украине уже в ближайшие годы возможен рост цен на бананы, особенно в зимний период, когда альтернатив импорту нет. Некоторые торговые сети уже фиксируют нестабильность цен из-за задержек в поставках и сокращения объемов.

Если тенденции не изменятся, бананы могут превратиться из самого доступного фрукта в сезонную роскошь. Christian Aid призывает развитые страны взять на себя ответственность - отказаться от ископаемого топлива и финансировать адаптационные мероприятия для аграриев стран, которые больше всего пострадали, хотя и меньше всего вызвали глобальное потепление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в ближайшее время снизятся цены на тепличные овощи - помидоры уже подешевели до 70-100 грн/кг, огурцы - до 40-70 грн/кг. В то же время из-за весенних заморозков фрукты могут подорожать, а цена клубники пока держится на уровне 200-220 грн/кг.

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