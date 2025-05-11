Украинцев предупредили о росте цен на ряд продуктов: к чему готовиться

В Украине в ближайшее время снизятся цены на тепличные овощи - помидоры уже подешевели до 70-100 грн/кг, огурцы - до 40-70 грн/кг. В то же время из-за весенних заморозков фрукты могут подорожать, а цена клубники пока держится на уровне 200-220 грн/кг.

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Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии СМИ. С наступлением весны украинские прилавки постепенно наполняются свежими овощами и фруктами нового урожая.

Начинается сезон тепличной, а затем и грунтовой продукции, что традиционно сопровождается снижением цен. Однако в 2025 году ситуация на рынке выглядит сложнее, ведь положительную динамику в сегменте овощей сдерживает риск дефицита фруктов, обусловленный неблагоприятными погодными условиями.

Цены на многие овощи уже демонстрируют снижение - особенно это заметно в сегменте тепличной продукции. Наиболее ощутимое удешевление, по словам эксперта касается "салатного набора":

тепличные помидоры подешевели на 18% по сравнению с концом апреля - до 70-100 грн/кг оптом;

огурцы упали в цене на 12% за неделю - до 40-70 грн/кг, что на 29% ниже, чем год назад;

упали в цене на 12% за неделю - до 40-70 грн/кг, что на 29% ниже, чем год назад; белокочанная капуста прошлогоднего урожая стоит уже 40-48 грн/кг, однако новая - значительно дороже (до 90 грн/кг);

прошлогоднего урожая стоит уже 40-48 грн/кг, однако новая - значительно дороже (до 90 грн/кг); снижение цен коснулось также редиса, пекинской капусты, салата, зелени.

Аналитики объясняют это ростом предложения из украинских теплиц и общим сезонным эффектом. В отличие от овощей, ситуация с фруктами остается тревожной. По словам Гопки, апрельские заморозки в этом году были особенно мощными - три волны холода пришлись именно на период цветения плодовых деревьев. Ученые из Института садоводства НААН сообщают:

абрикосы и алыча могут быть уничтожены почти полностью;

могут быть уничтожены почти полностью; потери вишни и черешни могут достичь 30%;

могут достичь 30%; яблоки и груши вероятно уцелели, хотя пострадало их качество.

Фермеры из центральной Украины уже сообщают о значительных повреждениях садов - особенно в низменных районах Винницкой области, где фиксировали до -6°C. Из-за этого ожидается увеличение доли импортных фруктов, а следовательно, вероятен рост цен. Отдельная тревога - ягодный урожай:

Клубника уже появляется на рынках, но стоит более 200 грн/кг, а в супермаркетах - еще дороже (фасованные корзины - до 120-150 грн за полкилограмма).

уже появляется на рынках, но стоит более 200 грн/кг, а в супермаркетах - еще дороже (фасованные корзины - до 120-150 грн за полкилограмма). Земляника садовая на отдельных плантациях пострадала от холодов.

на отдельных плантациях пострадала от холодов. Малина летних сортов может дать меньший урожай.

летних сортов может дать меньший урожай. Голубика, к счастью, заморозков не испытала.

Значительное подорожание ягод уже фиксируется - в мае 2024 года клубника стоила примерно 147 грн/кг, сейчас - 200-220 грн/кг. Выравнивание ситуации возможно лишь ближе к июню, с выходом на рынок ягод из открытого грунта.

Несмотря на положительную динамику на рынке овощей, фрукты и ягоды остаются в зоне риска. Основным фактором, влияющим на цены, в этом году стали погодные условия. Окончательные прогнозы по урожаю можно будет дать только в конце мая - начале июня, когда станет известно, насколько действительно повреждены растения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо снизили цены на картофель. Сейчас производители отпускают его в среднем по 15-24 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причиной удешевления является снижение спроса.

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