Украинцев предупредили о росте цен на ряд продуктов: к чему готовиться
В Украине в ближайшее время снизятся цены на тепличные овощи - помидоры уже подешевели до 70-100 грн/кг, огурцы - до 40-70 грн/кг. В то же время из-за весенних заморозков фрукты могут подорожать, а цена клубники пока держится на уровне 200-220 грн/кг.
Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии СМИ. С наступлением весны украинские прилавки постепенно наполняются свежими овощами и фруктами нового урожая.
Начинается сезон тепличной, а затем и грунтовой продукции, что традиционно сопровождается снижением цен. Однако в 2025 году ситуация на рынке выглядит сложнее, ведь положительную динамику в сегменте овощей сдерживает риск дефицита фруктов, обусловленный неблагоприятными погодными условиями.
Цены на многие овощи уже демонстрируют снижение - особенно это заметно в сегменте тепличной продукции. Наиболее ощутимое удешевление, по словам эксперта касается "салатного набора":
- тепличные помидоры подешевели на 18% по сравнению с концом апреля - до 70-100 грн/кг оптом;
- огурцы упали в цене на 12% за неделю - до 40-70 грн/кг, что на 29% ниже, чем год назад;
- белокочанная капуста прошлогоднего урожая стоит уже 40-48 грн/кг, однако новая - значительно дороже (до 90 грн/кг);
- снижение цен коснулось также редиса, пекинской капусты, салата, зелени.
Аналитики объясняют это ростом предложения из украинских теплиц и общим сезонным эффектом. В отличие от овощей, ситуация с фруктами остается тревожной. По словам Гопки, апрельские заморозки в этом году были особенно мощными - три волны холода пришлись именно на период цветения плодовых деревьев. Ученые из Института садоводства НААН сообщают:
- абрикосы и алыча могут быть уничтожены почти полностью;
- потери вишни и черешни могут достичь 30%;
- яблоки и груши вероятно уцелели, хотя пострадало их качество.
Фермеры из центральной Украины уже сообщают о значительных повреждениях садов - особенно в низменных районах Винницкой области, где фиксировали до -6°C. Из-за этого ожидается увеличение доли импортных фруктов, а следовательно, вероятен рост цен. Отдельная тревога - ягодный урожай:
- Клубника уже появляется на рынках, но стоит более 200 грн/кг, а в супермаркетах - еще дороже (фасованные корзины - до 120-150 грн за полкилограмма).
- Земляника садовая на отдельных плантациях пострадала от холодов.
- Малина летних сортов может дать меньший урожай.
- Голубика, к счастью, заморозков не испытала.
Значительное подорожание ягод уже фиксируется - в мае 2024 года клубника стоила примерно 147 грн/кг, сейчас - 200-220 грн/кг. Выравнивание ситуации возможно лишь ближе к июню, с выходом на рынок ягод из открытого грунта.
Несмотря на положительную динамику на рынке овощей, фрукты и ягоды остаются в зоне риска. Основным фактором, влияющим на цены, в этом году стали погодные условия. Окончательные прогнозы по урожаю можно будет дать только в конце мая - начале июня, когда станет известно, насколько действительно повреждены растения.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо снизили цены на картофель. Сейчас производители отпускают его в среднем по 15-24 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причиной удешевления является снижение спроса.
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