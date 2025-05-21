В мире назрел дефицит популярного продукта: украинцев предупредили о росте цен

На мировом рынке пищевой продукции образовался дефицит яблочного концентрата. Если ситуация сохранится, это может оказать финансовую поддержку украинским производителям этого фрукта, и цены на яблоки на внутреннем рынке тоже не будут низкими.

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Как сообщает Agrotimes, так считает совладелец садового предприятия из Черновицкой области Владислав Макаренко. Он объяснил, что доходность от переработки яблок также возрастет при некоторых других условиях.

"В этом случае цена переработки будет выше себестоимости, что не позволит хозяйству дойти до банкротства. Высокая цена на яблочный концентрат может сохраняться, если продолжится мировой дефицит апельсинового концентрата, а также продержится высокая цена на сахар", – сказал специалист.

Он объяснил, что крупным корпорациям типа Coca-Cola сейчас выгоднее использовать сахар из яблочного концентрата, чем из тростника и свеклы. А в сезоне 2024-2025 значительным толчком для рынка яблок стали сверхвысокие цены на плоды для переработки, поэтому с осени довольно значительная часть даже качественных яблок пошла на сок.

"Хотя в нашей зоне продукции действительно высокого качества было немного из-за очень сильного града. Сначала фермер был в отчаянии: что делать с поврежденным урожаем, но произошло "чудо" – он продал яблоко на сок по такой цене, которая в предыдущие годы была на товарное яблоко", – добавил садовод.

Украинцам обещают дешевые яблоки

Ранее Владислав Макаренко прогнозировал, что цены на яблоки в Украине могут снизиться. Он это объясняет тем, что в прошлом году в стране произошел неурожай этих фруктов, поэтому в этом году сады набрались сил и могут компенсировать прошлогодний дефицит.

В 2024 году сады были с нулевым или близким к нулю плодоношением. Поэтому при нормальных погодных условиях и отсутствии других форс-мажоров садовые предприятия могут завершить сезон 2025 года с перепроизводством яблок.

Но если яблок нового урожая в Украине все же будет так же мало, как в прошлом году, руководитель другой агрокомпании Владимир Гуржий советует, как и в прошлом сезоне, закладывать их в хранилища, а не сливать в переработку. Это особенно актуально для плодов высокого качества для свежего рынка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за климатического кризиса большинство банановых плантаций в Латинской Америке могут исчезнуть до 2080 года, что может привести к дефициту бананов и в Украине и значительному росту цен. Ожидается, что в ближайшие годы бананы могут превратиться из доступного фрукта в сезонную роскошь.

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