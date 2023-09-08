В Киеве выставили новые цены на аренду квартир: сколько стоит снять жилье в самом престижном и "дешевом" районах

Снимать квартиры в Киеве стало намного дороже. За последние 6 месяцев стоимость аренды жилья в столице выросла более чем на 4 500 грн – со средних 12 065 грн до 16 625 грн. Самые высокие цены – в Печерском районе: здесь съем квартиры обойдется в среднем в 34 000 грн. Самые низкие – в Святошинском, 12 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают:

за месяц стоимость аренды по Киеву выросли почти на 3 000 грн;

за год – почти на 5 000 грн.

Сколько стоит снять квартиру в Печерском районе

Самые высокие цены на аренду квартир, по данным аналитиков, в Печерском районе. Аренда жилья здесь в среднем обойдется в 34 000 грн.

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 20 000 грн – 25% объявлений. Также часто встречаются цены 28 000 грн и 30 000 грн – по 12,5%.

Снять 2-комнатную квартиру на Печерске легче всего за 37 800 грн – 15% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за 23 400 грн и 34 000 грн – по 10%.

Чаще всего 3-комнатные квартиры в этом районе сдают по 30 000 грн. Таких объявлений насчитывается 12%. Также "популярны" цены 40 000 грн, 50 000 грн, 66 000 грн – по 8%.

Расценки на Святошино

Дешевле всего снимать квартиру в Святошинском районе Киева. В среднем это стоит 12 000 грн.

Проще всего 1-комнатное жилье арендовать здесь за 7 800 грн, 10 200 грн, 11 400 грн – по 16,7% объявлений. По квартирам с другим количеством комнат данные не приводятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон, объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

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