В Киеве продают самую дешевую однушку: крохотная квартира с шокирующим ремонтом 

В Киеве за 19 тысяч долларов продают квартиру площадью 21 квадрат. За эти деньги можно приобрести недвижимость на 9 этаже 9-этажного здания площадью всего 21 квадрат.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Квартира находится в кипричном доме. Площадь кухни составляет 4 квадрата. Квартира захламлена. Помимо большого количества вещей бывших собственников есть еще одна проблема: отсутствие ремонта.

В квартире: старый пол и окна, которые нуждаются в замене. Обои отходят от стены, в капитальном ремонте также нуждается и крохотная кухня. Нуждается в замене и сантехника, на стенах - черная плесень, часть плитки отпала.

Видео дня

Преимущество жилье состоит в его расположении. Недалеко есть остановка скоростного трамвая. На общественном транспорте до центра Киева можна доехать за 20 минут. К слову, после ремонта стоимость жилья может увеличится почти вдвое. При этом вполне возможно, что квартира большей площади и в жилом состоянии будет стоить дешевле, чем указанное жилье с учетом расходов на капитальный ремонт, замены окон, пола, труб и т.д.

К слову, в Украине действуют Государственные строительные нормативы. Согласно этому документу, минимальная площадь однокомнатной квартиры не может составлять менее 30 квадратов. При этом квартира из указанного объявления имеет площадь всего 21 квадрат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько стоит аренда самых дешевых квартир в Киеве. Речь идет о небольшом жилье без ремонта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!