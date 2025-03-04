Практически по всей Украине переписали стоимость квартир: какие теперь цены

Во многих областях Украины переписали стоимость новых квартир – при чем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего за год (февраль-2025 к февралю-2024) цены за квадратный метр выросли в Черновицкой области – на 22%, до средних 965 долларов.

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Также заметно цены выросли в Ривненской области – на 17%, до средних 933 долларов, рассказали OBOZ.UA на профильном маркетплейсе. А кроме того:

Винницкой – на 15%, до 883 долларов;

Закарпатской – на 14%, до 1 133 долларов;

Волынской – на 14%, до 838 долларов;

Львовской – на 12%, до 1 098 долларов;

Харьковской – на 12%, до 799 долларов.

В Киеве подорожание составило 5%. В местных новостройках квадратный метр подорожал в среднем до 1 340 долларов.

Удешевление же зафиксировано лишь в одной области – Запорожской. Здесь цены снизились сразу на 13%, до среднего 501 доллара.

Где цены самые высокие

В целом, по данным аналитиков, стоимость квадратных метров новостройках Украины колеблется от 501 до 1 340 долларов. Т.е., за 1 "квадрат" в самом дорогом регионе можно купить более 2-х в самом дешевом.

Самые высокие же цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 1 340 долларов. А кроме того:

Закарпатской области – в среднем, 1 133 доллара;

Львовской – 1 098 долларов;

Днепропетровской – 1 079 долларов;

Кировоградской – 1 057 долларов.

Где квадратные метры стоят дешевле всего

Самые низкие цены зафиксированы в Запорожской области – в среднем, 501 доллар за "квадрат". А также:

Сумской – 525 долларов;

Тернопольской – 653 доллара;

Хмельницкой – 681 доллар;

Черниговской – 699 долларов.

Украинцы часто покупают квартиры с большой "скидкой"

В то же время, рассказала ранее нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), реальные цены продаж недвижимости оказываются на 25% ниже средних объявлений. Т.е., в процессе покупки жилья покупателям нередко удается сбить на него цену. Что, по ее словам, свидетельствует о том, что "цены на рынке формирует покупатель".

В целом, отметила она, чаще всего украинцы покупают небольшие старые квартиры – старше 35 лет и средней площадью 48 кв. м. Более новые квартиры – до 15 лет – занимают лишь четверть сделок.

При этом подчеркивается: активнее всего украинцы покупают жилье на западе страны. При чем вне больших городов.

"Локация решает. 78% соглашений заключено за пределами областных центров, из которых только 10% приходится на столицу. Активнее всего покупают жилье на западе Украины", – рассказала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – на 12%, до средних 45 000 долларов.

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