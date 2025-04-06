В Киеве резко переписали цены на квартиры: как выросла стоимость

В Киеве существенно выросли цены на вторичном рынке недвижимости. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 12,86%, или более чем на 7 100 грн – со средних 56 860 до 64 173 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость квадратного метра на столичной "вторичке" выросла на 8,91%. Или более чем на 5 200 грн.

За месяц же цены увеличились почти незаметно – на 0,83%. Или почти на 530 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 46 600 и 51 000 грн – 8,6% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить:

85 000 грн – 6,4% объявлений;

81 600 грн – 5,7%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 3 200 грн. Однако таких объявлений всего 0,7%.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

По данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 46 924 до 111 758 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 64 834 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить более 2 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском районе – в среднем 46 924 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Деснянский – 49 727 грн;

Днепровский – 57 162 грн;

Подольский – 58 387 грн;

Дарницкий – 59 386 грн;

Соломенский – 64 036 грн;

Шевченковский – 64 817 грн;

Оболонский – 66 412 грн;

Голосеевский – 74 926 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 111 758 грн.

В Украине подорожали 1-комнатные квартиры

В то же время, во многих крупных городах Украины выставленные на продажу 1-комнатные квартиры подорожали. По данным аналитиков, стоимость жилья на вторичном рынке повысили в диапазоне от 3 до 12%. Больше всего – в Ужгороде, сразу на 16%. А кроме того, в:

Житомире – на 13%;

Черкассах – на 12%;

Одессе – на 10%.

В целом 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 17 500 до 65 000 долларов. Дороже всего – во Львове, в среднем по 65 000 долларов. А кроме того, в:

Ужгороде – 64 000 долларов;

Киеве – 63 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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