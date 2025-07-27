В Киеве резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье
За последние полгода стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило более 3 500 грн, или 17,22% – со средних 21 151 до 24 793 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).
За год же цены выросли сразу на 23,87% , сообщает M2bomber. Или почти 5 000 грн.
А вот в месячном разрезе стоимость аренды снизилась – однако всего на 514 грн, или 2,03%. Что, впрочем, может свидетельствовать о зарождении на рынке нового тренда.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 37 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет более 26 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также в:
- Оболонском – 17 000 грн;
- Святошинском – 17 500 грн;
- Голосеевском – 18 000 грн;
- Дарницком – 18 500 грн.
В средней ценовой категории – Днепровский район, где арендовать квартиру стоит в среднем 22 000 грн. А крое того:
- Соломенский – 23 500 грн;
- Подольский – 29 014 грн.
Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 37 000 грн. А кроме того, в Печерском – 33 411 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 11,4%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 000, 33 600, 45 600 грн. Таких объявлений по 7,7%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 34 200 грн. Таких объявлений насчитывается по 13,3%.
Где в Украине больше всего подорожала аренда квартир
В целом же, за первые 6 месяцев 2025 года аренда 1-комнатных квартир подорожала в ряде крупных городов. Больше всего – в Одессе, где за первые 6 месяцев 2025 года стоимость съема жилья выросла сразу на 38%, до средних 11 000 грн.
Как рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, самый ощутимый рост в первом полугодии был зафиксирован в КиевеА также и в восточных городах-хабах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
"В частности, в сегменте 1-комнатных квартир больше всего за полгода выросла стоимость аренды в Днепре (+10%), Киеве (+14%), Одессе (+38%). В других городах страны за этот период она оставалась стабильной или имела незначительные корректировки на уровне 1-4%", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: даже значительный рост арендных ставок в процентах в восточных и прифронтовых регионах страны "не выводит их в лидеры по абсолютной стоимости аренды". В частности, городом, где ныне снимать 1-комнатное жилье дороже всего, является Ужгород – здесь аренда стоит средние 19 000 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.
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