В Киеве резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье

За последние полгода стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило более 3 500 грн, или 17,22% – со средних 21 151 до 24 793 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

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За год же цены выросли сразу на 23,87% , сообщает M2bomber. Или почти 5 000 грн.

А вот в месячном разрезе стоимость аренды снизилась – однако всего на 514 грн, или 2,03%. Что, впрочем, может свидетельствовать о зарождении на рынке нового тренда.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 37 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет более 26 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также в:

Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Дарницком – 18 500 грн.

В средней ценовой категории – Днепровский район, где арендовать квартиру стоит в среднем 22 000 грн. А крое того:

Соломенский – 23 500 грн;

Подольский – 29 014 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 37 000 грн. А кроме того, в Печерском – 33 411 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 11,4%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 000, 33 600, 45 600 грн. Таких объявлений по 7,7%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 34 200 грн. Таких объявлений насчитывается по 13,3%.

Где в Украине больше всего подорожала аренда квартир

В целом же, за первые 6 месяцев 2025 года аренда 1-комнатных квартир подорожала в ряде крупных городов. Больше всего – в Одессе, где за первые 6 месяцев 2025 года стоимость съема жилья выросла сразу на 38%, до средних 11 000 грн.

Как рассказали OBOZ.UA на крупном профильном портале, самый ощутимый рост в первом полугодии был зафиксирован в КиевеА также и в восточных городах-хабах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"В частности, в сегменте 1-комнатных квартир больше всего за полгода выросла стоимость аренды в Днепре (+10%), Киеве (+14%), Одессе (+38%). В других городах страны за этот период она оставалась стабильной или имела незначительные корректировки на уровне 1-4%", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: даже значительный рост арендных ставок в процентах в восточных и прифронтовых регионах страны "не выводит их в лидеры по абсолютной стоимости аренды". В частности, городом, где ныне снимать 1-комнатное жилье дороже всего, является Ужгород – здесь аренда стоит средние 19 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилищного фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

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