В Киеве продают самую маленькую квартиру: как выглядит и сколько стоит жилье площадью с большую гардеробную 

В Киеве в Днепровском районе продают "однокомнатную квартиру" площадью всего в 15,4 квадрата. За жилье просят 17 тыс. долларов.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Квартира находится на четвертом этаже пятиэтажного здания. Дом, как говорится в объявлении, построен в 70-80-х.

"Продам квартиру. Пожарского, 13. 15,48 квадрата. 4 этаж 5-этажного дома. Метро Дарница пять минут пешком. Сделан ремонт, есть свой душ и туалет, проводка вся новая, бойлер, новые трубы. Подходит для жилья 1-2 человек", – говорится в объявлении.

При этом в объявлении говорится, что в квартире может разместиться до двух человек. Вероятно, жилье перепланировано и изначально это была комната без санузла. В результате перепланирования на одной площади пришлось разместить и мойку, и коридор.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратов. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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