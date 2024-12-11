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Сколько стоит снять квартиру на Новый год: удорожание достигает 500%, а в жилье запрещают вечеринки

Роман Костюченко
Рынки и компании
4 минуты
1,6 т.
В Киеве повысили цену на аренду квартиры под Новый год в 5 раз

В преддверии Нового года – как и других популярных праздников – в Украине растет спрос на посуточную аренду квартир. Чем активно пользуются собственники жилья, которые в отдельных случаях (в частности, в Киеве) устанавливают цену в 5 раз выше стандартной и которая достигает 15 000 грн. При этом часто можно встретить объявления с запретом на проведение вечеринок.

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В целом же в 2024 году подобные "предновогодние" объявления начали появляться задолго до приближения праздника – уже в начале декабря на ресурсах об аренде/продаже недвижимости можно встретить десятки предложений. OBOZ.UA разбирался с ценами в "популярных праздничных" городах, а также тем, как безопасно снимать квартиры.

Сколько стоит снять квартиру на Новый год в Киеве

В Киеве стоимость аренды квартиры на Новый год, согласно профильному ресурсу составляет в среднем около 1 500 грн за сутки. Впрочем, можно встретить цену и в 450, а также 15 000 грн.

В целом же, стоимость аренды зависит от месторасположения жилья, количества комнат, а также состояния квартиры. Так:

  • За 450 грн можно снять жилье в престижном Печерском районе. Ремонт в квартире старый, комната одна, кровать, как указывается в самом объявлении, односпальная.
За 450 грн можно снять жилье в престижном Печерском районе Киева
  • За 1 650 грн можно снять 2-комнатную квартиру в Шевченковском районе. Апартаменты меблированы и оборудованы бытовой техникой. Рядом – две станции метро.
За 1 650 грн можно снять 2-комнатную квартиру в Шевченковском районе
  • По цене от 15 000 грн можно арендовать квартиру в Печерском районе. В жилье 3 комнаты. Рядом большой торговый центр и одна из центральных станций метро.

При этом в обычные дни аренда этого жилья стоит 3 000 грн в сутки. Однако для Нового года собственник сделал исключение.

"На Новый год нет бронирования в сутки! Стоимость празднования Нового года от 15000 грн", – говорится в объявлении.

По цене от 15 000 грн можно арендовать квартиру в Печерском районе

Сколько стоит арендовать квартиру во Львове

Во Львове квартиру на Новый год можно снять по цене от 720 до 10 000 грн. При этом многие собственники предлагают скидки. Так:

  • За 727 грн предлагают 1-комнатное жилье эконом-класса в центре города для 1-2 человек.
За 727 грн предлагают 1-комнатное жилье эконом-класса в центре города для 1-2 человек
  • За 1 080 грн сдают 1-комнатную квартиру в центре города. При этом обычная цена, согласно объявлению, составляет 2 200 грн. Впрочем, проводить вечеринки в квартире запрещено, а потому желающим устроить "домашний праздник" она может не подойти.
За 1 080 грн сдают 1-кмнатную квартиру в центре Львова
  • За 1 086 грн можно снять 1-кмнатную квартиру в центре. При этом устраивать вечеринки в жилье, согласно объявлению, запрещено.
Сколько стоит снять квартиру на Новый год во Львове
  • За 10 000 грн сдают 1-кмнатную квартиру в центре Львова на 4 гостей. Впрочем, как и в предыдущих, устраивать вечеринки в ней запрещено.
За 10 000 грн сдают 1-кмнатную квартиру в центре Львова на 4 гостей

Цена на аренду квартиры на Новый год в Ужгороде

В Ужгороде можно снять 1-комнатную квартиру за 978 грн. Впрочем, селиться больше 2 людей запрещено.

Цена на аренду квартиры на Новый год в Ужгороде

Также в городе сдают 2-этажную квартиру за 1 898 грн. Здесь максимально допустимое количество гостей – 4.

В Ужгороде сдают 2-этажную квартиру за 1 898 грн

Цена на аренду квартиры на Новый год в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске сдают 1-комнатную квартиру по 978 грн. Максимальное количество гостей – 2.

Цена на аренду квартиры на Новый год в Ивано-Франковске

Можно снять и 2-комнатное жилье за 1 725 грн в центре города. "Квартира обустроена всем новым и необходимым, в расчете на 4 человека", – говорится в объявлении.

В Ивано-Франковске можно снять посуточно квартиру на Новый год за 1 725 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам участников рынка, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15% до 20-25%.

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