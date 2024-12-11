Сколько стоит снять квартиру на Новый год: удорожание достигает 500%, а в жилье запрещают вечеринки

В преддверии Нового года – как и других популярных праздников – в Украине растет спрос на посуточную аренду квартир. Чем активно пользуются собственники жилья, которые в отдельных случаях (в частности, в Киеве) устанавливают цену в 5 раз выше стандартной и которая достигает 15 000 грн. При этом часто можно встретить объявления с запретом на проведение вечеринок.

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В целом же в 2024 году подобные "предновогодние" объявления начали появляться задолго до приближения праздника – уже в начале декабря на ресурсах об аренде/продаже недвижимости можно встретить десятки предложений. OBOZ.UA разбирался с ценами в "популярных праздничных" городах, а также тем, как безопасно снимать квартиры.

Сколько стоит снять квартиру на Новый год в Киеве

В Киеве стоимость аренды квартиры на Новый год, согласно профильному ресурсу составляет в среднем около 1 500 грн за сутки. Впрочем, можно встретить цену и в 450, а также 15 000 грн.

В целом же, стоимость аренды зависит от месторасположения жилья, количества комнат, а также состояния квартиры. Так:

За 450 грн можно снять жилье в престижном Печерском районе. Ремонт в квартире старый, комната одна, кровать, как указывается в самом объявлении, односпальная.

За 1 650 грн можно снять 2-комнатную квартиру в Шевченковском районе. Апартаменты меблированы и оборудованы бытовой техникой. Рядом – две станции метро.

По цене от 15 000 грн можно арендовать квартиру в Печерском районе. В жилье 3 комнаты. Рядом большой торговый центр и одна из центральных станций метро.

При этом в обычные дни аренда этого жилья стоит 3 000 грн в сутки. Однако для Нового года собственник сделал исключение.

"На Новый год нет бронирования в сутки! Стоимость празднования Нового года от 15000 грн", – говорится в объявлении.

Сколько стоит арендовать квартиру во Львове

Во Львове квартиру на Новый год можно снять по цене от 720 до 10 000 грн. При этом многие собственники предлагают скидки. Так:

За 727 грн предлагают 1-комнатное жилье эконом-класса в центре города для 1-2 человек.

За 1 080 грн сдают 1-комнатную квартиру в центре города. При этом обычная цена, согласно объявлению, составляет 2 200 грн. Впрочем, проводить вечеринки в квартире запрещено, а потому желающим устроить "домашний праздник" она может не подойти.

За 1 086 грн можно снять 1-кмнатную квартиру в центре. При этом устраивать вечеринки в жилье, согласно объявлению, запрещено.

За 10 000 грн сдают 1-кмнатную квартиру в центре Львова на 4 гостей. Впрочем, как и в предыдущих, устраивать вечеринки в ней запрещено.

Цена на аренду квартиры на Новый год в Ужгороде

В Ужгороде можно снять 1-комнатную квартиру за 978 грн. Впрочем, селиться больше 2 людей запрещено.

Также в городе сдают 2-этажную квартиру за 1 898 грн. Здесь максимально допустимое количество гостей – 4.

Цена на аренду квартиры на Новый год в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске сдают 1-комнатную квартиру по 978 грн. Максимальное количество гостей – 2.

Можно снять и 2-комнатное жилье за 1 725 грн в центре города. "Квартира обустроена всем новым и необходимым, в расчете на 4 человека", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам участников рынка, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15% до 20-25%.

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