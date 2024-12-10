В Украине ожидается сильный рост стоимости недвижимости: как подорожают новые квартиры
В Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам участников рынка, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15% до 20-25%.
В частности, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен, среди прочего, будет влиять уровень инфляции. Который, согласно прогнозам, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.
"Это повлияет на удорожание строительных материалов. И строительно-монтажных работ", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.
Кроме того, отметила она, на рост цен будут влиять и другие факторы. В частности:
- Ситуация на денежном рынке.
"Ожидается, что средневзвешенный курс американского доллара, к которому обычно привязаны цены на первичном рынке, может составить 45 грн. То есть, по сравнению с текущим годом курс доллара может вырасти в среднем на 10%", – объяснила эксперт.
- Изменения в налогообложении.
Речь идет об увеличении военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военнослужащих и лиц, приравненных к ним).
- Уровень спроса.
По слова Бигунец, в течение 2025 года вполне возможна дифференциация цен по нескольким критериям. В частности, безопасное расположение (регион строительства), состояние возведения рассрочка.
"Разница между объектами в начале возведения и стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже сомерного дома в Днепре или Полтаве – в регионах менее безопасных для жизни. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила она.
В то же время, подчеркивается, застройщики вынуждены подстраиваться под пожелания покупателей, которые "стали более прихотливыми, даже кое в чем капризными". В частности, отмечается:
- люди выбирают: те ЖК, которые имеют безупречные архитектурные и инфраструктурные решения;
- шумоизоляция и утепление становятся главными качественными характеристиками, в частности, в наиболее безопасных для проживания регионах.
"Однако в следующем году у покупателя будет достаточно ограниченный выбор по-настоящему качественных объектов, обустроенных по европейским принципам шумопоглощения и утепления. И на такие объекты цена будет объективно выше, чем на остальные новостройки", – констатировала Бигунец.
В целом же, резюмировала она, 2025 год будет непростым на рынке недвижимости. Ведь:
- С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру.
- С другой – покупательная способность граждан "будет оставаться на довольно низком уровне".
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья во многих крупных городах Украины. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 10%, до средних 45 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 15%, до средних 20 000 долларов.
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