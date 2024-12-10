В Украине ожидается сильный рост стоимости недвижимости: как подорожают новые квартиры

В Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам участников рынка, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15% до 20-25%.

Видео дня

В частности, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен, среди прочего, будет влиять уровень инфляции. Который, согласно прогнозам, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.

"Это повлияет на удорожание строительных материалов. И строительно-монтажных работ", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Кроме того, отметила она, на рост цен будут влиять и другие факторы. В частности:

Ситуация на денежном рынке.

"Ожидается, что средневзвешенный курс американского доллара, к которому обычно привязаны цены на первичном рынке, может составить 45 грн. То есть, по сравнению с текущим годом курс доллара может вырасти в среднем на 10%", – объяснила эксперт.

Изменения в налогообложении.

Речь идет об увеличении военного сбора с 1,5% до 5% (кроме военнослужащих и лиц, приравненных к ним).

Уровень спроса.

По слова Бигунец, в течение 2025 года вполне возможна дифференциация цен по нескольким критериям. В частности, безопасное расположение (регион строительства), состояние возведения рассрочка.

"Разница между объектами в начале возведения и стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже сомерного дома в Днепре или Полтаве – в регионах менее безопасных для жизни. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила она.

В то же время, подчеркивается, застройщики вынуждены подстраиваться под пожелания покупателей, которые "стали более прихотливыми, даже кое в чем капризными". В частности, отмечается:

люди выбирают: те ЖК, которые имеют безупречные архитектурные и инфраструктурные решения;

шумоизоляция и утепление становятся главными качественными характеристиками, в частности, в наиболее безопасных для проживания регионах.

"Однако в следующем году у покупателя будет достаточно ограниченный выбор по-настоящему качественных объектов, обустроенных по европейским принципам шумопоглощения и утепления. И на такие объекты цена будет объективно выше, чем на остальные новостройки", – констатировала Бигунец.

В целом же, резюмировала она, 2025 год будет непростым на рынке недвижимости. Ведь:

С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру.

С другой – покупательная способность граждан "будет оставаться на довольно низком уровне".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья во многих крупных городах Украины. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 10%, до средних 45 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 15%, до средних 20 000 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!