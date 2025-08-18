В Киеве ощутимо переписали стоимость квартир: какие теперь цены

В Киеве заметно подорожали квартиры на вторичном рынке. За последний год стоимость квадратных метров здесь выросла на 7,41%, или более чем на 4 300 грн – со средних 58 432 до 62 759 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

За полгода стоимость "столичных квадратов" увеличилась на 2,07% – или более чем на 1 200 грн.

За месяц – на 1,05%, или 652 грн.

Сколько стоит квадратный метр в квартирах Киева

В целом же по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 45 621 до 99 705 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 43 979 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить больше 2 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – здесь они составляют средние 45 621 грн за квадратный метр. А также Святошинском – 50 475 грн.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Днепровский, где квадратный метр стоит в среднем 58 533 грн.

Голосеевский – 59 802 грн;

Дарницкий – 62 643 грн;

Соломенский – 65 059 грн;

Оболонский – 67 323 грн;

Подольский – 67 974 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – квадратный метр здесь стоит в среднем 99 705 грн. А также Шевченковском – 78 912 грн.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом, по данным аналитиков, чаще всего владельцы столичной недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 48 000 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить цены:

41 600, 60 800 грн – 6,3%;

54 400 грн – 5,8%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" 19 200 грн. Однако таких всего 0,4%.

В Украине массово подорожала аренда 1-комнатных квартир

В то же время, в ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 50%, до средних 12 000 грн.

Также значительно подорожала аренда квартир в Виннице. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 13%.

Ощутимо выросли цены и в Днепре – на 10%. А кроме того:

Хмельницком – на 7%;

Киеве – на 6%;

Ивано-Франковске – на 2%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы сохраняют высокий интерес к недвижимости в Испании. Учитывая это, их спрос на жилье в этой стране за год вырос на 11%, а также на 46%, по сравнению с прошлым десятилетием.

