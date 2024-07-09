В Киеве из маленькой спальни в панельке сделали отдельную "квартиру": продают по цене "однушки"

В Киеве по ул. Уинстона Черчилля, 24А продают "квартиру" на первом этаже панельной пятиэтажки. Площадь "квартиры" – 10 квадратов. По всей вероятности, ее сделали из одной из комнат полноценной квартиры и теперь пытаются продать как отдельное жилье.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Жилье продают за 23 500 долларов. "Дополнительные расходы: 1000 долларов комиссии и налоги пополам. Эта квартира-студия находится в Днепровском районе, который славится своей удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Поблизости есть магазины, кафе, парки и остановки общественного транспорта, что делает ее привлекательной для арендаторов", – говорится в объявлении.

Как изменилась ситуация с арендой

В Украине изменились критерии аренды квартир. Арендаторы из-за отключения электроэнергии обращают внимание на этаж и альтернативное питание, а арендодатели – кроме традиционных критериев, также учитывают позицию по войне.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Идеальный арендатор – молодая платежеспособная супружеская пара украинцев (национальность тоже важна) без животных, без детей и без желания приглашать гостей. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией OLX. При опросе у арендодателей спрашивали, какими должны быть арендаторы. Большинство заявило о платежеспособности и отсутствии животных. На третьем месте среди критериев – отсутствие детей. Также важна позиция по поводу войны, семейное положение, национальность.

Опрошенные OBOZ.UA риелторы считают, что права обеих сторон защищены. При этом есть возможность найти квартиру и с ребенком, и с животным. Юрий Пита, риелтор и глава одного из комитетов Ассоциации специалистов недвижимости, уверен: "глобальной проблемы на рынке не существует. Все находят себе объекты. Не может быть такого, что конкретно вы не сможете найти. Возможно, это будет другая цена или другая квартира, но всегда находится объект.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты.

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