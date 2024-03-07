В каких областях Украины легче всего найти работу и каких специалистов ищут: озвучены сферы
В 13 областях Украины рынок труда возобновился и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Среди лидеров по этому показателю – Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области. Больше всего работодатели сейчас ищут представителей рабочих специальностей и производства, а также из сферы обслуживания.
Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Если сравнивать с январем, заметно прибавилось работы в Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской (+10% в каждой) и Житомирской (+9%) областях.
Рейтинг областей-лидеров по количеству вакансий выглядит следующим образом:
- Киевская область - +7% к январю, 33 225 вакансий;
- Днепропетровская - +6%, 8 984;
- Львовская - +5%, 8916;
- Одесская - +10%, 6 308;
- Харьковская - +7%, 3575.
Если в январе количество вакансий в десятке категорий-лидеров сократилось, то в феврале фиксировался рост:
- "Рабочие специальности, производство" - 16 206 вакансий, +9% к январю;
- "Сфера обслуживания" – 16 074, +10%;
- "Продажа, закупка" - 14 099, +8%;
- "Розничная торговля" – 11 221, +4%;
- "Логистика, состав, ВЭД" - 9518, +5%;
- "Администрация, руководство среднего звена" – 8844, +6%;
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 8616, +14%;
- "Транспорт, автобизнес" - 7652, +6%;
- "Бухгалтерия, аудит" – 7133, +6%;
- "Медицина, фармацевтика" – 6931, +10%.
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