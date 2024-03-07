В каких областях Украины легче всего найти работу и каких специалистов ищут: озвучены сферы

В 13 областях Украины рынок труда возобновился и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Среди лидеров по этому показателю – Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области. Больше всего работодатели сейчас ищут представителей рабочих специальностей и производства, а также из сферы обслуживания.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Если сравнивать с январем, заметно прибавилось работы в Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской (+10% в каждой) и Житомирской (+9%) областях.

Рейтинг областей-лидеров по количеству вакансий выглядит следующим образом:

Киевская область - +7% к январю, 33 225 вакансий;

Днепропетровская - +6%, 8 984;

Львовская - +5%, 8916;

Одесская - +10%, 6 308;

Харьковская - +7%, 3575.

Если в январе количество вакансий в десятке категорий-лидеров сократилось, то в феврале фиксировался рост:

"Рабочие специальности, производство" - 16 206 вакансий, +9% к январю;

"Сфера обслуживания" – 16 074, +10%;

"Продажа, закупка" - 14 099, +8%;

"Розничная торговля" – 11 221, +4%;

"Логистика, состав, ВЭД" - 9518, +5%;

"Администрация, руководство среднего звена" – 8844, +6%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 8616, +14%;

"Транспорт, автобизнес" - 7652, +6%;

"Бухгалтерия, аудит" – 7133, +6%;

"Медицина, фармацевтика" – 6931, +10%.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине значительно вырос спрос на дистанционную работу. Заработная плата для тех, кто знает иностранный язык или владеет навыками продажи, может достигать более 40 тыс. грн.

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