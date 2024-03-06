Украинцам предлагают работу дистанционно: кто может зарабатывать 40 тысяч гривен онлайн

В Украине значительно вырос спрос на дистанционную работу. Заработная плата для тех, кто знает иностранный язык или владеет навыками продаж, может достигать более 40 тыс. грн.

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, среди наиболее популярных вакансий с дистанционной работой:

Преподаватель английского со знанием украинского (онлайн) – до 44 500 грн

Полная занятость предполагает работу от 42 часов в неделю (от 8,4 часов в день с понедельника по пятницу). Среди условий трудоустройства: владение английским языком (В2 и выше), образование в педагогической, лингвистической или смежной сфере или сертификат преподавателя английского языка (TESOL/TESL/TEFL/CELTA или другой). "Также есть позиции для студентов с перспективой дальнейшей сертификации", – говорится в объявлении.

SEO-специалист – до 40 000 грн

Такой специалист должен разрабатывать стратегию продвижения сайта, анализировать ниши и мониторить конкурентов, обеспечивать технический анализ сайта. Также среди задач формировать спрос на бизнес клиента путем сбора семантики и ее кластеризации, создавать ТС: контент, линкбилдинг, дизайн, юзабилити.

Менеджер по продажам – до 50 000 грн

Также украинцы, имеющие навыки в продажах, могут найти работу онлайн в разных компаниях. Чаще зарплата зависит от результатов работы (ставка обязательна согласно украинскому законодательству она не должна быть меньше минималки). Так что зарплата в 50 000 грн предполагает выполнение определенного плана.

Менеджер по работе с клиентами – до 40 000 грн

Украинцы, владеющие польским или английским, могут работать менеджерами по работе с клиентами и зарабатывать до 40 000 грн. Для этого нужно изучить особенности продукции компании, а также пройти серию собеседований.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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