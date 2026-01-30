"Укрзалізниця" объявила особый режим движения поездов: в каких областях действуют ограничения

Из-за систематических российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры Украины на Днепропетровщине и Запорожье меняют режим движения железнодорожных рейсов. В результате некоторые из них заменят на подменные автобусные трансферы.

Об этом сообщили в "Укрзалізниця". Отмечается, что из-за атак на железнодорожную инфраструктуру была повреждена железнодорожная инфраструктура, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Из-за этого, а также из-за фиксации вражеских БПЛА возле маршрутов курсирования поездов было ограничено движение между Днепром и Запорожьем. Также были организованы подменные автобусные трансферы – до станций Синельниково и Запорожье пассажиров будут доставлять безопасным объездным путем. Это касается рейсов:

№37/38 Киев-Запорожье;

№85/86 Львов-Запорожье.

Учитывая это, пассажиров призвали внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-сообщения в приложении УЗ.

"Укразалізниця" продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов и возобновит движение поездов привычным маршрутом после отражения атаки и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе", – отметили в компании.

Особый режим движения на железной дороге

Ранее из-за ситуации с безопасностью в Украине временно ограничат ряд железнодорожных сообщений. Учитывая это в прифронтовых регионах возможны внеплановые остановки. В общем пассажиров предупредили о таких изменениях:

ряд сообщений временно ограничивается (в частности на Харьковщине). Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения;

(в частности на Харьковщине). Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения; некоторые прямые дальние сообщения заменят на стыковочные рейсы с пригородными электричками;

на отдельных участках (в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность) введен особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов – в частности с Харьковщины, Сумщины, Запорожья, Херсонщины, а также связанных с ними рейсов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, чтобы решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах, в Украине заработал новый график движения пассажирских поездов "Укрзалізниці". Расписание и маршруты обновили для 118 поездов дальнего следования (в том числе и международных), а также более сотни региональных.

