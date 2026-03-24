В ДТЭК переходят к системному внедрению ИИ вместе с MODUS X

ИТ-компания MODUS X помогает ДТЭК внедрять ИИ-технологии для повышения эффективности компании.

Об этом говорится в материале издания delo.ua.

Отмечается, что в 2025 году при поддержке MODUS X ДТЭК начал масштабную программу Quantum AI. Ее главная цель заключается в переходе к масштабному и структурированному развитию искусственного интеллекта во всех активах Группы.

"Сейчас мы находимся на первом этапе развития и внедрения искусственного интеллекта. На этом этапе главный фокус – не масштабные инвестиции, а проверка практических сценариев использования технологии и формирования портфеля эффективных AI-проектов", – отметили в ДТЭК.

В частности, одним из первых шагов стало внедрение Microsoft Copilot как персонального AI для сотрудников. Этот ассистент, интегрированный в Microsoft 365, помогает автоматизировать рутину: анализировать документы, создавать презентации, быстро находить данные во внутренних базах знаний и тому подобное.

В то же время специфика энергетики требует и узкоспециализированных решений, где ИИ демонстрирует высокую точность. Например, в сфере добычи углеводородов алгоритмы анализируют геолого-физические данные, что ускоряет поиск новых ресурсов и повышает качество интерпретации информации.

"Опыт Группы ДТЭК доказывает, что путь к настоящей цифровой трансформации пролегает через системность. Внедрение искусственного интеллекта в энергетику требует взвешенного подхода, где каждая инициатива проходит через строгий фильтр бизнес-ценности. Сегодня компания строит собственную экосистему ИИ, что качественно усиливает человеческий труд и позволяет специалистам сосредоточиться на стратегических задачах", – отметили в материале.

Напомним, в прошлом году ИТ-компания ДТЭК MODUS X возглавила рейтинг ИТ-компаний украинского бизнеса от Forbes.