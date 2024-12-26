В Дію вернули полезную услугу: кто сможет воспользоваться

Украинцы снова смогут получать разрешения на выполнение строительных работ и вносить изменения в уже выданные разрешения на портале государственных услуг Дія. Это стало возможным благодаря постепенному восстановлению данных из государственных реестров после российской кибератаки.

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Об этом сообщили разработчики Дії. Они отметили, что эта услуга позволяет быстро и без очередей получить разрешение на строительство или отредактировать готовый строительный документ, что пригодится в таких случаях:

когда требуется разрешение на строительство объектов среднего и высокого класса последствий;

когда нужно изменить заказчика, подрядчика, адрес или что-нибудь другое.

Кроме того, подача цифровой строительной заявки на портале Дія оградит ее от распространенных ошибок, поскольку система определит их до отправки. То есть, заполняя заявку онлайн, можно быть уверенным в том, что ее рассмотрят органы строительного контроля.

Первоначально разрешения на выполнение строительных работ добавили на портале Дія еще в марте 2023 года. Но после масштабной российской кибератаки на госреестры в Украине такая возможность стала временно недоступной.

Как получить услугу

Чтобы подать документы на получение разрешения или внесение изменений в разрешение, нужно заполнить соответствующую форму на портале Дія. Соответственно, предварительно необходимо зарегистрироваться на нем с помощью электронной подписи. Для получения нового разрешения понадобятся следующие документы:

регистрационный номер Единой государственной электронной системы в сфере строительства для проектной документации;

копии документов о праве собственности или праве пользования земельным участком (подаются, если данные о земельном участке отсутствуют в Государственном реестре прав на недвижимое имущество).

Чтобы внести изменения в действующее разрешение, потребуются следующие документы:

номер разрешения, в которое нужно внести изменения;

регистрационный номер Единой государственной электронной системы в сфере строительства для проектной документации;

регистрационный номер Единой государственной электронной системы в сфере строительства для решения по присвоению адреса (если изменения вносятся в адрес объекта);

копии документов о праве собственности или праве пользования земельным участком (подаются, если данные о земельном участке отсутствуют в Государственном реестре прав на недвижимое имущество).

Для получения услуги необходимо добавить в личном кабинете Единой государственной электронной системы в сфере строительства договор подряда, данные об исполнителях авторского и технического надзора, а также экспертизу проектной документации.

Если в проекте меняется заказчик, проектировщик, главный инженер или архитектор, изменения должны быть внесены в сам проект, а если в проекте изменяется подрядчик, авторский или технический надсмотрщик, соответствующие лица должны добавить новые данные в проектную документацию. Кроме того, копии необходимых документов должны быть высокого качества и добавлены в формате PDF.

Чтобы заказчики строительства получили уведомление о необходимости подписания документов, должны быть добавлены контактные данные каждого из них. После выдачи разрешения на строительные работы можно приступить к строительству. Когда строительство будет завершено, подайте заявление о выдаче сертификата, удостоверяющего готовность объекта к эксплуатации. Для этого можно воспользоваться соответствующей услугой на портале Дія.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря российские хакеры удалили данные из государственных реестров Украины. Поэтому в приложении и на портале Дія временно стали недоступны 25 услуг.

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