В Дії не работают две популярные услуги: что произошло и вернут ли функции

В приложении Дія временно недоступны две важные услуги для водителей – замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства. Специалисты уже работают над восстановлением сервисов, а пока пользователям доступны другие функции.

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Об этом сообщили в пресс-службе приложения. По словам разработчиков, специалисты уже работают над восстановлением функционала совместно с Главным сервисным центром МВД (Министерство внутренних дел).

Причину сбоя пока не уточняют, но обещают максимально быстро вернуть сервисы в онлайн. Сейчас в приложении не работает:

замена техпаспорта (свидетельства о регистрации авто);

перерегистрация транспортного средства.

Эти услуги пользовались большой популярностью среди водителей, позволяя избежать очередей в ЦНАПах и сервисных центрах МВД. Их временное прекращение стало неожиданностью для многих. Несмотря на проблемы с двумя ключевыми функциями, другие сервисы в Дії доступны и работают без сбоев, в частности:

замена или восстановление водительского удостоверения;

назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.

Водители и в дальнейшем могут пользоваться базовыми функциями, которые не требуют вмешательства в технические документы на авто. Команда Дії обещает держать пользователей в курсе и сразу сообщить, как только проблемы будут устранены. в частности, стоит следить за обновлениями в приложении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев освободили от необходимости создавать отдельные карты под различные типы социальных выплат – благодаря запуску единой Дія.Картки, которую они могут оформить в своем банке. Это должно упростить процессы и начисления, и использования помощи от государства.

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