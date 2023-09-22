В "деле Коломойского" задержали банкира: подозревают в пособничестве с хищением 6 млрд грн
В Украине взяли под стражу руководителя столичного филиала одного из банков. Решение было принято в так называемом деле Коломойского. Банкира подозревают в пособничестве завладению 6 млрд грн, которые принадлежали банку.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что подозреваемый, чье имя не раскрывается, входил в преступную группу, организованную "основателем одной из крупнейших в Украине финансово-промышленных групп". Под последним, по всей видимости, имеется ввиду бизнесмен Игорь Коломойский, т.к. его имя упоминается далее в сообщении.
В БЭБ заявляют: участники преступной группы, включая банкира, "злоупотребляя служебным положением и оказывая влияние на подчиненных... создали видимость внесения наличных денег в кассу банка". Кроме того, банкира обвиняют в подделке документов.
"Была подделана вся необходимая документация для того, чтобы фактически принадлежавшие банку средства были зачислены на личный счет Коломойского. После этого они были легализованы посредством пересчета на другие украинские и зарубежные общества", – утверждают в БЭБ.
Следствие сообщает о перечислении около 25 млн евро в течение 2020-2023 годов на счета иностранных фирм "за оплату юридических услуг". Однако в целом речь идет о завладении почти 6 млрд грн.
Банкиру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой является внесение залога в размере 147,6 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский в суде назвал абсурдными предъявленные ему обвинения по делу ПриватБанка. Тогда же бизнесмен рассказал о событиях национализации банка.
Напомним, в НАБУ считают, что Коломойский якобы "разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка". В целом бизнесмену предъявлено три подозрения:
- в организации подделки документов на перевод средств;
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах;
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
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