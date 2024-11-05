В действии появились новые функции: кому должны понравиться и как воспользоваться

Функционал портала госуслуг Дія для украинских предпринимателей было расширено. На нем появились еще пять новых услуг, которые упростят найм сотрудников, регистрацию кассовых аппаратов и предоставление налоговых отчетов.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. В частности, в сервис е-Підприємець добавили такие новые функции, которые помогут начать или масштабировать свой бизнес:

Единый счет для налоговых платежей: позволит физлицам-предпринимателям ("ФОПам") платить налоги, не боясь ввести неправильные реквизиты и избегая переплат.

позволит физлицам-предпринимателям ("ФОПам") платить налоги, не боясь ввести неправильные реквизиты и избегая переплат. Уведомление о принятии работников: позволит оформить трудовой договор и принять человека на работу, не выходя из дома или офиса, только заполнив заявление и удостоверив его КЭПом.

позволит оформить трудовой договор и принять человека на работу, не выходя из дома или офиса, только заполнив заявление и удостоверив его КЭПом. Регистрация РРО и ПРРО : ранее предпринимателю, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, необходимо посетить налоговую.

: ранее предпринимателю, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, необходимо посетить налоговую. Открытие банковского счета: "ФОПы" смогут открыть счета в банках-партнерах непосредственно через Дію.

"ФОПы" смогут открыть счета в банках-партнерах непосредственно через Дію. Представление формы 20-ОПП : ФЛП смогут подавать уведомления об объектах налогообложения в электронной форме, без посещения налоговой инспекции.

Услуги можно получить на портале Дія через 20 минут, даже не выходя из дома. Раньше, чтобы запустить бизнес, нужно было ходить по госучреждениям и собирать разрешения, а весь процесс длился около полутора месяцев.

"На уровне ДНК мы верим в предпринимательство, многие из команды Минцифры пришли из бизнеса. Они участвуют в различных процессах – от дизайна до реинжиниринга. В общем, все лучше сделано предпринимателями – натовские пушки, айфоны, лекарства, работы и дроны, ракеты ПВО. Бизнес формирует наш мир и меняет ситуацию на фронте", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы воспользоваться сервисом е-Підприємець, нужно указать вид бизнеса – и сервис сам предложит самые популярные услуги по выбранному направлению. При этом все справки, подъемники и другие документы хранятся на портале Дія в кабинете пользователя. В общей сложности это поможет сэкономить до 53 дней.

Как уже сообщалось, что сервис е-Підприємець на портале Дія запустили в июне – тогда он позволял оформить десять разных услуг для бизнеса по одному заявлению онлайн за 15-40 минут

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство экономики запускает онлайн-процедуру продления предельных сроков валютных расчетов в международной торговле. С 31 октября новая услуга для юрлиц и ФЛП, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, доступна в режиме бета-тестирования на портале Действие.

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