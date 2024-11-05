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В действии появились новые функции: кому должны понравиться и как воспользоваться

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
1,0 т.
На портале Дія появились новые сервисы для предпринимателей

Функционал портала госуслуг Дія для украинских предпринимателей было расширено. На нем появились еще пять новых услуг, которые упростят найм сотрудников, регистрацию кассовых аппаратов и предоставление налоговых отчетов.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. В частности, в сервис е-Підприємець добавили такие новые функции, которые помогут начать или масштабировать свой бизнес:

  • Единый счет для налоговых платежей: позволит физлицам-предпринимателям ("ФОПам") платить налоги, не боясь ввести неправильные реквизиты и избегая переплат.
  • Уведомление о принятии работников: позволит оформить трудовой договор и принять человека на работу, не выходя из дома или офиса, только заполнив заявление и удостоверив его КЭПом.
  • Регистрация РРО и ПРРО: ранее предпринимателю, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, необходимо посетить налоговую.
  • Открытие банковского счета: "ФОПы" смогут открыть счета в банках-партнерах непосредственно через Дію.
  • Представление формы 20-ОПП : ФЛП смогут подавать уведомления об объектах налогообложения в электронной форме, без посещения налоговой инспекции.
Сервис е-Підприємець расширили

Услуги можно получить на портале Дія через 20 минут, даже не выходя из дома. Раньше, чтобы запустить бизнес, нужно было ходить по госучреждениям и собирать разрешения, а весь процесс длился около полутора месяцев.

"На уровне ДНК мы верим в предпринимательство, многие из команды Минцифры пришли из бизнеса. Они участвуют в различных процессах – от дизайна до реинжиниринга. В общем, все лучше сделано предпринимателями – натовские пушки, айфоны, лекарства, работы и дроны, ракеты ПВО. Бизнес формирует наш мир и меняет ситуацию на фронте", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы воспользоваться сервисом е-Підприємець, нужно указать вид бизнеса – и сервис сам предложит самые популярные услуги по выбранному направлению. При этом все справки, подъемники и другие документы хранятся на портале Дія в кабинете пользователя. В общей сложности это поможет сэкономить до 53 дней.

Как уже сообщалось, что сервис е-Підприємець на портале Дія запустили в июне – тогда он позволял оформить десять разных услуг для бизнеса по одному заявлению онлайн за 15-40 минут

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство экономики запускает онлайн-процедуру продления предельных сроков валютных расчетов в международной торговле. С 31 октября новая услуга для юрлиц и ФЛП, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, доступна в режиме бета-тестирования на портале Действие.

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