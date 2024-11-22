В "черную пятницу" могут нарушить права украинцев: как не попасть на крючок и не потратить все деньги

Последнюю пятницу ноября неофициально называются "черной" - в этот день во многих магазинах по всему миру объявляют скидки на товары. Украина не исключение, поэтому, чтобы не потратить все свои сбережения, следует в частности заранее мониторить цены.

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Такие советы украинцам дали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ( Госпродслужбе ). Эксперты подчеркнули, что с увеличением потока покупателей в магазинах не совсем честные предприниматели могут попытаться получить прибыль за счет импульсивных покупок потребителей, ложных скидок и банальной невнимательности людей.

"Следует помнить, что "черная пятница", как и другие крупные распродажи, заставляет людей покупать все большее количество вещей. Но после распродажи значительное количество покупателей начинает осознавать, что часть товаров им действительно не нужна, и начинают размышлять над тем, как их вернуть", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Поэтому, чтобы не потратить лишнее, следует придерживаться нескольких правил.

Запланировать покупку заранее и заранее мониторить цены . При покупке нужно обращать внимание не только на цену, но и на качество товара. Ведь часто покупатели в суматохе складывают в корзины товары с большой скидкой, а продавцы сбывают некачественные товары с выгодой для себя.

. При покупке нужно обращать внимание не только на цену, но и на качество товара. Ведь часто покупатели в суматохе складывают в корзины товары с большой скидкой, а продавцы сбывают некачественные товары с выгодой для себя. Не попасть на фальсифицированный товар . Для этого следует обращать внимание на наличие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре. Он должен быть указан на государственном языке, а товары, имеющие гарантийные сроки эксплуатации, должны сопровождаться гарантийными талонами.

. Для этого следует обращать внимание на наличие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре. Он должен быть указан на государственном языке, а товары, имеющие гарантийные сроки эксплуатации, должны сопровождаться гарантийными талонами. Получить от продавца расчетный документ. Только при его наличии в случае приобретения некачественного товара или товара, который не подходит, можно вернуть его в магазин.

Следует учитывать, что на товары, приобретенные со скидкой, распространяются требования, предусмотренные ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей". То есть, на них распространяются условия гарантийного ремонта, обмена или расторжения договора купли-продажи с возвратом уплаченных средств за товар.

Кроме того, в соответствии со ст. 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", покупатели не лишены права обмена или возврата товара со скидкой в течение 14 дней. Если непродовольственный товар надлежащего качества не подходит по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам, потребитель вправе обменять его на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, а в случае отсутствия товара – вернуть уплаченные средства.

В 2024 году "черная пятница" выпадает на 29 ноября, но может продолжаться и в выходные – то есть 30 ноября и 1 декабря.

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар – они могут только зафиксировать факт повреждения имущества. Однако это касается только тех случаев, когда порча произошла случайно.

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