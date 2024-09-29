В супермаркетах нарушают права украинцев: что нельзя делать продавцам

Сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар – они могут могут лишь зафиксировать факт повреждения имущества. Однако это касается только тех случаев, когда порча товара произошла случайно.

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Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: согласно ст. 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Соответственно, "никто не может заставить вас оплатить поврежденный или разбитый товар".

"Если товар поврежден ненамеренно – тогда законодательство на стороне потребителей. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель не собственник, пока не заплатит за товар", – отметили эксперты.

В то же время, отмечается, если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде – ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям же в таком случае следует вызывать полицию.

"Рекомендуем субъектам хозяйствования учесть возможные риски повреждения товара при его раскладке, покупателям быть осторожными. А при возникновении спорных ситуаций вызвать полицию", – подытожили эксперты.

В супермаркетах могут обвесить

В то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты "Защиты прав потребителей".

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

В то же время, отмечается, если исправность измерительного прибора не подтверждена, ваши права как потребителя оказываются нарушенными. В связи с чем можно обратиться в:

Госпродпотребслужбу;

суд.

Как сообщал OBOZ.UA, информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно в понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

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