В аэропортах России произошел коллапс: россияне остались без еды, воды и спят на полу

В России произошел масштабный сбой в работе десятков аэропортов. После атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины сотни рейсов были задержаны или отменены, а пассажиров вынудили часами ждать полета без еды, воды и сна.

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Как сообщают росСМИ, согласно данным Ассоциации туроператоров России, ограничения в работе аэропортов повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и затронули 60 тысяч пассажиров. В частности, была нарушена работа таких аэропортов:

"Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" (Москва);

"Пулково" (Санкт-Петербург);

аэропорты Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Кольцова, Екатеринбурга;

десятки других воздушных гаваней Урала, Сибири и Кавказа.

В результате произошедшего коллапса люди ждут свои рейсы по много часов, спят где придется, самолеты выстраиваются в очереди на взлетно-посадочных полосах. В частности, рейс SU2137 вылетел 6 мая в 15:50 из Стамбула в Москву, но вместо того, чтобы приземлиться в "Шереметьево" в 20:25, самолет перенаправили в Казань. Когда он снова вылетел в Москву то покружил несколько часов и сел в питерском "Пулково", где находился как минимум до 8 утра следующего дня.

"В самолете нет еды, воды нет даже в туалетах, нечем дышать. У экипажа 4 часа как закончился рабочий день. Службы аэропорта непонятно чем занимаются. На борту с нами пожилая женщина 85 лет, дети. Даже воды не могут подвезти на борт. Это просто уму непостижимо", – жалуются пассажиры.

"Пулково" не справился со слишком большим количеством перенаправленных рейсов. В аэропорту не хватает персонала и оборудования для него, а также трапов и автобусов.

"Вызвали всех из нашей службы, но не хватает наземных трапов для обслуживания такого количества воздушных судов. Кроме того, сотрудники сталкиваются с нехваткой специального оборудования — раций, наушников для связи с пилотами, пинов (устройство для отключения передней стойки шасси, без которого нельзя буксировать судно). Автобусов тоже не хватает, им нужно обслужить все стоянки на парковке и других перронах, которые очень далеко и полностью забиты. На один борт приходится 2-3 автобуса. Самолеты сажали на два запасных перрона, сейчас там не осталось места", – рассказал сотрудник аэропорта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Минобороны РФ назвали сегодняшнюю атаку ВСУ крупнейшей и утверждают, что за сутки сбили более 500 БпЛА и ракеты. В России закрывают аэропорты уже второй день подряд.

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