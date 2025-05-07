В России второй день подряд закрывают аэропорты: говорят, что отражают мощную атаку беспилотников. Видео

В России уже второй день подряд временно закрывают ряд аэропортов. Причиной называют массированные атаки беспилотников.

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Во вторник, 6 апреля, системы ПВО "перехватывали" десятки дронов, которые пытались прорваться в Москву и другие регионы. Очевидцы снимали видео пролета БПЛА и работы российской противовоздушной обороны.

Росавиация сообщила об ограничениях на взлет и посадку самолетов в таких аэропортах, как "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также в Калуге, Тамбове, Ярославле, Нижнем Новгороде и Сочи. Некоторые из них, в частности "Жуковский", уже возобновили работу, но ситуация остается нестабильной.

Минобороны РФ заявило, что с 17:21 до 18:40 (по московскому времени) вторника, 6 мая, системы ПВО якобы уничтожили 13 беспилотников самолетного типа: 7 – над Калужской, 4 – над Тульской и еще 2 – над Московской областями.

После 18:40 (по московскому времени) местные власти снова заявили об "успехах ПВО" и "сбитии" еще 57 дронов — больше всего над Брянской (31), Курской (14), Орловской (7), а также над Калужской, Рязанской областями и даже Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз за день сообщал об уничтожении дронов, которые направлялись на столицу страны-оккупанта. В частности, по состоянию на 22:54 было якобы ликвидировано по меньшей мере пять таких аппаратов.

Кроме того, власти Тульской области сообщили об активной работе противовоздушной обороны в регионе.

В видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 мая во время отражения атаки БПЛА российские войска попали ракетой в многоэтажный жилой дом в Московской области. Фрагмент ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" застрял в балконе.

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