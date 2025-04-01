В 2024 году 'Укрнафта' получила 16,38 млрд грн чистой прибыли – результаты аудита

По результатам 2024 чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составляет 16,38 млрд грн.

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Компания Crowe Erfolg завершила независимый международный аудит "Укрнафты".

Каждая цифра подтверждена официальной отчетностью.

"Второй год подряд увеличение добычи нефти и газа, рост продаж нефтепродуктов, увеличение рыночной доли в сегменте АЗК, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Благодарю всех и каждого, кто работает в компании и доказывает эффективность государственного управления. Успехи "Укрнафты" – это в первую очередь успехи государства Украина".

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственных и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.