Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 90 тысяч: кого ищут

Отсутствие высшего образование не значит, что на работу с высокий заработок можно не рассчитывать. В настоящее время в Украине открыто достаточно вакансий с зарплатами в около 90 тыс. грн, не требующих университетского диплома.

В частности, транспортная компания ищет водителя-международника на зарплату от 90 000 до 140 000 грн. Среди требований:

Опыт вождения грузовых автомобилей (категория СЕ).

Наличие ADR-свидетельства.

Загранпаспорт (для ЕС рейсов).

Автосервис готов платить от 100 000 до 120 000 грн автомеханику. Заниматься, в частности, нужно будет:

Диагностикой ходовой части автомобиля.

Слесарным ремонтом ходовой части автомобиля.

Заменой технических жидкостей.

Другой автосервис ищет тонировщика. Зарплату предлагают от 40 000 до 100 000 грн. От соискателя ожидают:

Опыт работы в тонировке автостекла – от 1-го года.

Опыт по разборке и сборке салона под работы по тонировке.

Навыки работы с разными пленками (атермальная, бронировочная и т.п.).

Кто в Украине может хорошо заработать

В целом, рассказала OBOZ.UA основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько, даже на четвертом году большой войны в Украине есть отрасли, где можно как сейчас, так и в будущем заработать хорошие деньги. Это сферы, связанные с интеллектуальным трудом.

"Там будет рост, потому что добавочная стоимость финального продукта значительно выше. А еще ее можно повышать – и не через стоимость изготовления, а через ценность продукта, то, ради чего люди его покупают", – объяснила она.

В свою очередь основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина рассказала OBOZ.UA, что также "денежными" будут нефтегазовая промышленность, отрасли новейших технологий, "особенно, радиотехнических", медицина, косметология, психология.

"В этих сферах хорошие доходы. И очень большое количество вакансий, которые трудно закрываются из-за дефицита таких специалистов", – резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине серьезно востребована профессия учителя английского языка – количество вакансий на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

