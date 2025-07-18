Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: к чему готовиться украинцам

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация по занятости "остается сложной".

"Предприятия всех опрошенных секторов ожидали уменьшения общей численности работников. Самое существенное – в строительстве", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 86%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 9%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 82%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 63%;

нанимать новых – 14%;

проводить увольнения – 23%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

За кем активно охотятся на рынке труда Украины

В то же время, в целом, на поиск работы у украинцев в 2025 году уходит в среднем 51 день – что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 50 дней, но гораздо меньше, чем в 2023-м, когда на поиски уходило в среднем 60 дней.

Быстрее всего же новую работу находят научные сотрудники, врачи, электрослесари, машинисты и горняки. Как рассказали в Госслужбе занятости, представителей таких профессий на это уходит в среднем неделя.

Впрочем, признали специалисты, представители ряда профессий вынуждены тратить на поиск новой работы большое количество времени. По их данным, среди прочих, сложнее всего найти новое место:

Брикетировщикам.

Это специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов из разных видов биомассы – опилок, соломы, шелухи подсолнечника и пр.

Специалистам по интервьюированию.

Собирают первичную информацию, проводя интервью с людьми.

Организаторам ритуалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине намерены изменить подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

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