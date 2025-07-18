Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: к чему готовиться украинцам
В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.
Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация по занятости "остается сложной".
"Предприятия всех опрошенных секторов ожидали уменьшения общей численности работников. Самое существенное – в строительстве", – говорится в сообщении.
В целом среди предприятий сферы услуг:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 86%;
- нанимать новых – 5%;
- проводить увольнения – 9%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы промышленности:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;
- нанимать новых – 9%;
- проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди торговых предприятий:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 82%;
- нанимать новых – 8%;
- проводить увольнения – 11%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы строительства:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 63%;
- нанимать новых – 14%;
- проводить увольнения – 23%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
За кем активно охотятся на рынке труда Украины
В то же время, в целом, на поиск работы у украинцев в 2025 году уходит в среднем 51 день – что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 50 дней, но гораздо меньше, чем в 2023-м, когда на поиски уходило в среднем 60 дней.
Быстрее всего же новую работу находят научные сотрудники, врачи, электрослесари, машинисты и горняки. Как рассказали в Госслужбе занятости, представителей таких профессий на это уходит в среднем неделя.
Впрочем, признали специалисты, представители ряда профессий вынуждены тратить на поиск новой работы большое количество времени. По их данным, среди прочих, сложнее всего найти новое место:
- Брикетировщикам.
Это специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов из разных видов биомассы – опилок, соломы, шелухи подсолнечника и пр.
- Специалистам по интервьюированию.
Собирают первичную информацию, проводя интервью с людьми.
- Организаторам ритуалов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине намерены изменить подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!