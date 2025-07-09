В Украине перепишут правила трудоустройства рабочих: что важно знать

В Украине изменят подход к трудоустройству людей с инвалидностью и усилят меры по их интеграции и адаптации на рынке труда. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

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Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко. Он отметил, что Минсоцполитики уже наработало все необходимые изменения в законодательство.

Чиновник отметил, что работодателей разнообразно стимулировать активно трудоустраивать людей с инвалидностью. В частности планируются следующие меры:

для частного и государственного сектора вводится квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью ;

; отменяются устаревшие запреты на виды работ – таким людям позволят трудоустроиться на любую деятельность, которая не вредит их здоровью или безопасности или окружающим;

– таким людям позволят трудоустроиться на любую деятельность, которая не вредит их здоровью или безопасности или окружающим; для работника с инвалидностью и работодателя вводится социальное сопровождение при трудоустройстве ;

; новый подход к выполнению квоты: стимулирование вместо штрафов, возможность компенсировать частичную занятость или создать доступное рабочее место.

"В Украине только 16% людей с инвалидностью трудоустроено, в странах ЕС этот показатель намного выше – от 50 до 70%. Мы меняем этот подход. В то же время, нашей целью является не формальное выполнение квот, а реальная качественная занятость. Люди с инвалидностью должны жить достойно, с возможностью работать и быть частью экономики страны", – сказал Василенко.

Работодателей будут штрафовать по-новому за нарушение правил трудоустройства людей с инвалидностью

Также в Украине меняют расчет штрафов за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью будет осуществляться точнее. Новые правила должны помочь избежать недоразумений и упростить взаимодействие с работодателями.

Ранее работодатель мог столкнуться с неправильным расчетом штрафа в случае, когда менялись данные о работниках. Теперь, если до 31 марта меняются данные в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования – Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью автоматически перечисляет сумму санкции и до 10 июня направляет уточненный расчет работодателю.

Кроме того, средства можно направлять на мероприятия, которые будут способствовать трудоустройству лиц с инвалидностью. А именно:

техническое оснащение или адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью : специальную мебель, технику и т.д;

: специальную мебель, технику и т.д; создание новых специальных рабочих мест ;

; выпуск специализированных учебных материалов: литературу и аудиоматериалы для обучения людей с инвалидностью.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине хотят повысить штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью до 5100 гривен, тогда как сейчас за это нарушение штрафуют от 1020 до 1700 грн, а за повторное – до 2550 грн. Однако это только законопроект, который еще должна принять Верховная Рада, поэтому пока штрафы остаются в силе в старом размере.

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