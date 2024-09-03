Увольнение Кудрицкого: независимые члены набсовета 'Укрэнерго' подали в отставку в знак протеста

Глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени, а также член набсовета компании Педер Андреасен заявили, что покидают свои должности. Такое решение они приняли после увольнения Владимира Кудрицкого, которое считают необоснованным и политически мотивированным. Также они заявили, что ощущали политическое давление на компанию еще с 2021 года.

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Об этом говорится в совместном официальном заявлении Доббени и Андреасена, опубликованном "Укрэнерго". "Мы подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований", – заявили члены набсовета.

Речь идет об отчете Кудрицкого, представленном на внеочередном заседании набсовета "Укрэнерго"2 сентября, когда и было принято решение об увольнении главы компании. Отчет касался обеспечения защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак.

По словам Доббени и Андреасена, корпоративное управление компанией по стандартам ОЕCD подвергнуто сомнению. "Мы не видим возможности продолжать свою работу в наблюдательном совете "Укрэнерго". Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E", – сказано в отрытом обращении.

Как заявляют независимые члены набсовета компании, "Укрэнерго" успешно выполнила свои основные стратегические цели, несмотря на российское вторжение. В частности, Доббени и Андреасен отметили такие достижения:

"Укрэнерго" – член ассоциации операторов европейской континентальной сети ENTSO-E, энергосистема Украины – объединена с энергосистемой континентальной Европы;

менеджмент обеспечил управляемость процессами и контроль над энергосистемой, как в первые три недели изолированного режима работы энергосистемы Украины, так и во время массированных ракетных нападений россиян на объекты компании;

было построено более 60 объектов комплексной антидроновой защиты на высоковольтных подстанциях;

темпы восстановления высоковольтной сети после беспрецедентных ракетных и дроновых атак позволяют "Укрэнерго" в полной мере выполнять функцию оператора энергосистемы.

Независимые члены набсовета напомнили, что оба являются экс-президентами ENTSO-E. Они пришли в набсовет "Укрэнерго" декабре 2021 года, когда компания готовила энергосистему Украины к отсоединению от энергосистем России и Беларуси для интеграции с европейской сетью.

"С первых дней нашей работы в наблюдательном совете "Укрэнерго" мы ощущали политическое давление и наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в правление компании людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения. Мы регулярно получали отчеты от менеджмента компании во время заседаний о негативном влиянии на репутацию компании анонимных источников в соцсетях и давление на сотрудников со стороны правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября 2024 года наблюдательный совет государственной компании НЭК "Укрэнерго" прекратил полномочия председателя правления Владимира Кудрицкого. Полномочия Кудрицкого истекают 4 сентября. Исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет заместитель главы правления Алексей Брехт.

По информации СМИ, причиной отставки Кудрицкого стала якобы неудовлетворительная работа по строительству защитных построек на объектах государственной компании. "По нашей информации, Кудрицкого решили уволить после Ставки главнокомандующего 30 августа, на которой присутствовал министр энергетики Герман Галущенко. После этого Кудрицкому поступило предложение об увольнении по собственному желанию", – писало "Суспільне".

Однако, по информации Forbes, сам Кудрицкий отказался писать заявление на увольнение. Следовательно, глава "Укрэнерго" мог быть уволен по инициативе наблюдательного совета.

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