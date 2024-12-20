Уничтожены продукты на 400 млн грн: Россия разрушила большой склад "Сильпо" на Киевщине

Во время атаки Российской Федерации на Украину 20 декабря был разрушен склад сети супермаркетов "Сильпо". Люди не пострадали, но в результате российского удара и последующего пожара была уничтожена замороженная продукция общей стоимостью более 400 млн грн.

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Об этом сообщили в Fozzy Group, которая управляет указанной торговой сетью."В ночь на 20 декабря в результате атаки БПЛА враг разрушил один из складов сети "Сильпо", на котором хранилась замороженная продукция. Самое важное – люди не пострадали. Однако пожар уничтожил товаров на сумму более 400 млн грн", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о складе в Бориспольском районе Киевской области. Из-за последствий российского удара компании придется перенастраивать логистику доставки продуктов в супермаркеты.

Ранее в Госслужбе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) уже сообщали, что 20 декабря в 00:50 из-за атаки беспилотников на территории Бориспольского района загорелся склад площадью 15 000 кв. м. Пожар удалось локализировать только под утро, в 04:05.

Чтобы полностью его потушить, понадобилось почти 15 часов. Так, в ГСЧС сообщили, что ликвидировали возгорание в 15:45.

Сеть "Сильпо" насчитывает 308 магазинов в 60 городах Украины. Из них более 90 расположены в Киеве.

Это уже не первый раз, когда атаки РФ приводят к уничтожению продуктов на складах Fozzy Group. Например, в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, ракета попала в склад замороженной продукции под Броварами, где хранились продукты на 560 млн грн. Также было разграблено центральное производство в Ворзеле.

Как сообщал OBOZ.UA, eтром в пятницу, 20 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробаллистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа Искандер/KN-23. В результате обстрелов есть погибший и пострадавшие, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.

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