"Укрзалізниця" отменяет ряд поездов: почему перестанут ездить

"Укрзалізниця" меняет график движения пригородных электропоездов – т.н. электричек. Причина – намерение уменьшить потребление электроэнергии. В частности, некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. Узнать, какие именно поезда затронут изменения, можно, в частности, на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: планируется, что измененный график будет действовать временно.

"Чтобы страна выстояла и избежала блэкаута, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. При улучшении ситуации движение пригородных электропоездов будет возобновлено", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: изменения не будут касаться критически важных электричек. Т.е., тех, которые обеспечивают подвоз населения к работе и обратно.

Кроме того, у перевозчике намерены сохранить железнодорожное сообщение между всеми населёнными пунктами. Для этого обещают приложить "все усилия".

"Компания является одним из самых больших потребителей электроэнергии в стране. В ситуации, сложившейся в энергосистеме страны после вражеских террористических атак, железнодорожники стремятся помочь энергетикам восстановить генерацию электроэнергии", – объяснили там свои действия.

Расписание каких поездов изменят

Первые изменения в расписании произошли уже с 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах.

Узнать же, расписание каких поездов изменят, отметили в "Укрзалізниці", можно в кассах вокзалов. А также:

справочных службах;

на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

"Укрзалізниця" внимательно мониторит ситуацию с энергоснабжением. И при улучшении ситуации и увеличении лимитов будет постепенно восстанавливать движение пригородных электропоездов", – резюмировали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" запускает новый поезд на популярном направлении между Киевом и Львовом. Первый рейс состоится уже 9 июня – отправка из столицы. Стоимость билетов зависит от класса вагона и города отправления.

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