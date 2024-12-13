"Укрзалізниця" начала продажу билетов на важное направление: какие и сколько стоят

Украинцы уже могут приобрести билеты на прямой поезд из Киева в Венгрию. Стоимость билета в вагоне купе составляет 2800 грн., в люксовом – 3400 грн. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, на сайте или в приложении "Укрзалізниці".

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Как сообщили в "Укрзалізнице", маршрут Киев - Будапешт был реализован вместе с венгерской государственной железной дорогой. Первый поезд запустят с 15 декабря, на него доступны только купейные билеты.

"Этот поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты "Укрзалізниці" и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе", – отметили железнодорожники.

Как отмечается, путешественники в Европу смогут значительно сократить свой путь в другие города. В частности в Вену (продолжительность поездки до 3 часов), Зальцбург, Мюнхен, Инсбрук, Цюрих, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран.

На маршруте будут действовать только спальные вагоны купе и люкс. В вагонах не будет трехъярусных купе, поэтому у них будет достаточно места для багажа и комфортного путешествия. Маршрут будет действовать по следующему расписанию:

Отправление: Киев в 10:16. Прибытие: Будапешт в 06:00.

В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Поезд будет отправляться ежедневно. Стоимость билетов будет составлять 2800 (купе) и 3400 грн (люкс). В то же время добраться до Будапешта из Киева можно будет и пересадочным рейсом Киев – Чоп – Вена (027К – 146Д), путь которого занимает 19 часов 23 минуты.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и популярным среди туристов Каменцем-Подольским. В первый рейс тот отправится 15 декабря, а стоимость билета на плацкарту на рейс из Киева составляет почти 200 грн.

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