"Укрзалізниця" масово змінила маршрути поїздів: яке велике місто тепер объезжают
"Укрзалізниця" продолжила коррективы в маршрутах и расписании поездов, которые должны были двигаться через Белую Церковь. Поезда продолжат объезжать этот город еще не менее суток.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В связи с этим жителям Белой Церкви организовывали бесплатные трансферы электропоездами от и до станции Фастов.
"По техническим причинам поезда, которые должны двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка, продолжат в сутки 09.09 двигаться в объезд через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка", - отметил национальный железнодорожный оператор.
Соответствующее решение приняли по техническим причинам – из-за рейсов через Киев задерживаются. По состоянию на 9:15 изменения в движении поездов повлияли на своевременность следующих поездов:
- №181/182 Ивано-Франковск – Днепр (+0:09);
- №6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье (+0:06);
- №110 Львов – Херсон (+0:10);
- №32 Перемышль Главный – Запорожье-1 (+1:35);
- №88 Ковель – Запорожье-1 (+1:38);
- №40 Солотвино – Запорожье-1 (+1:14);
- №4 Ужгород – Запорожье-1 (+0:41);
- №3 Запорожье-1 – Ужгород (+2:35);
- №85/86 Запорожье-1 – Львов (+0:36).
Почему поезда "Укрзалізниці" опаздывают
В ночь на 9 сентября железнодорожники объявили, что меняют движение поездов – они будут двигаться в объезд Белой Церкви. Незадолго до этого российская армия нанесла очередной воздушный удар по Украине, из-за чего в Киеве и области работала ПВО.
Согласно данным Киевской городской военной администрации, около полуночи Россия запустила ударные дроны с территории Курской области, заходившие в Киев несколькими волнами. Две ракеты и шесть БпЛА были сбиты, еще два беспилотника потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), а одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.
Несмотря на то, что все угрожавшие Киеву российские дроны были сбиты, а разрушений и пострадавших в городе не было, в "Укрзалізнице" не сообщили точную причину изменения движения поездов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" будет использовать инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие. По планам первый такой вагон будет выпущен в 2025 году.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!