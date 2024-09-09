"Укрзалізниця" масово змінила маршрути поїздів: яке велике місто тепер объезжают

"Укрзалізниця" продолжила коррективы в маршрутах и расписании поездов, которые должны были двигаться через Белую Церковь. Поезда продолжат объезжать этот город еще не менее суток.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В связи с этим жителям Белой Церкви организовывали бесплатные трансферы электропоездами от и до станции Фастов.

"По техническим причинам поезда, которые должны двигаться по участку Фастов-2 - Белая Церковь - Мироновка, продолжат в сутки 09.09 двигаться в объезд через станции Фастов-1 - Киев-Пассажирский - Триполье - Мироновка", - отметил национальный железнодорожный оператор.

Соответствующее решение приняли по техническим причинам – из-за рейсов через Киев задерживаются. По состоянию на 9:15 изменения в движении поездов повлияли на своевременность следующих поездов:

№181/182 Ивано-Франковск – Днепр (+0:09);

№6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье (+0:06);

№110 Львов – Херсон (+0:10);

№32 Перемышль Главный – Запорожье-1 (+1:35);

№88 Ковель – Запорожье-1 (+1:38);

№40 Солотвино – Запорожье-1 (+1:14);

№4 Ужгород – Запорожье-1 (+0:41);

№3 Запорожье-1 – Ужгород (+2:35);

№85/86 Запорожье-1 – Львов (+0:36).

Почему поезда "Укрзалізниці" опаздывают

В ночь на 9 сентября железнодорожники объявили, что меняют движение поездов – они будут двигаться в объезд Белой Церкви. Незадолго до этого российская армия нанесла очередной воздушный удар по Украине, из-за чего в Киеве и области работала ПВО.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, около полуночи Россия запустила ударные дроны с территории Курской области, заходившие в Киев несколькими волнами. Две ракеты и шесть БпЛА были сбиты, еще два беспилотника потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), а одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Несмотря на то, что все угрожавшие Киеву российские дроны были сбиты, а разрушений и пострадавших в городе не было, в "Укрзалізнице" не сообщили точную причину изменения движения поездов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" будет использовать инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие. По планам первый такой вагон будет выпущен в 2025 году.

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