В 'Укрзалізниці' сообщили об изменении маршрутов и задержке ряда поездов: названа причина

В ночь на понедельник, 9 сентября, в "Укрзалізниці" объявили об изменении маршрутов целого ряда поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка. Из-за этого несколько рейсов задержатся до двух часов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзалізниці". По техническим причинам новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.

Изменения будут длиться по меньшей мере до утра 9 сентября.

Какие рейсы задержатся до двух часов (список может пополняться):

– №181/182 Ивано-Франковск – Днепр;

– №6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;

– №110 Львов – Херсон;

– №32 Перемышль – Запорожье;

– №88 Ковель – Запорожье;

– №40 Солотвино – Запорожье;

– №4 Ужгород – Запорожье;

– №3 Запорожье – Ужгород;

– №75/76 Кривой Рог – Киев;

– №85/86 Запорожье – Львов;

– №31/32 Запорожье – Перемышль.

"Пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда вынужденно обходят, мы вернем полную стоимость билетов и начислим бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенную поездку. Мы приносим искренние извинения за эти оперативные изменения. Бригады железнодорожников и вся необходимая техника уже работают над устранением проблемы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 6 сентября в первый рейс отправился постоянный поезд между Киевом и Одессой. Поезд дневной – рейсы будет совершать Интерсити+.

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