"Укрзалізниця" изменила маршруты популярных поездов: как будут ехать теперь

Национальный оператор железнодорожных перевозок "Укрзалізниця" продлил ограничение маршрута некоторых поездов на западном направлении. Из-за того, что на участке маршрута продолжаются ремонтные работы, поезда будут следовать до Ворохты, а оттуда будет организован трансфер до конечной остановки.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, маршруты были ограничены из-за восстановления инфраструктуры на участке Ясиня – Вороненко. Ограничение будет действовать только день – 26 мая. Поэтому все нижеуказанные поезда будут курсировать до/из Ворохты:

№5/6 Запорожье – Ясиня – Запорожье ;

; №15/16 Харьков – Ясиня – Харьков ;

; №25/26 Одесса – Ясиня – Одесса ;

; №33/34 Кривой Рог – Ясиня – Кривой Рог ;

; №95/96 Киев – Рахов – Киев ;

; №357/358 Киев – Ясиня – Киев.

Ранее для пассажиров этих рейсов организовали автобусный трансфер в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов. Он будет действовать и сейчас.

Почему изменили маршрут?

Ранее стало известно, что из-за провала земной породы и просадки пути на участке Ясиня – Вороненко было временно перекрыто движение поездов. Из-за этого 23 мая движение этих поездов уже ограничивали:

№6 Ясиня – Запорожье: отправлялся из Ворохты;

№25/26 Одесса – Ясиня: курсировал с и до станции Ворохта;

№96 Рахов – Киев: отправлялся со станции Вороненко;

№357/258 Киев – Ясиня – Киев: курсировал с и до станции Микуличин.

Тогда же пассажиров предупредили, что участок сложный для укрепления грунта, но работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры. Поэтому их продолжительность увеличится до 3 суток.

"По состоянию на сейчас выгрузили 11 вагонов бутового камня и начато формирование контрбанкета (так называемой "полки", которая позволит усилить насыпь земляного полотна). На локации работает специализированная железнодорожная и обычная автотракторная техника, экскаватор", – сообщили в компании 23 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будет курсировать новый поезд между Киевом и одним из крупнейших городов страны Днепром. Впрочем, временно – рейсы запланированы лишь на 6, 8 и 13 июня. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 8 июня из Киева в вагоны люкс стоят 2004,62 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!