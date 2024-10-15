"Укрзалізниця" экстренно изменила график поездов в Карпаты: в какие дни октября можно доехать в горы

В Украине в связи со школьными каникулами вырос спрос на ж/д билеты. В результате "Укрзалізниця" (УЗ) не только назначила дополнительные поезда, но и изменила график ремонтов на участке Ивано-Франковск – Рахов. Движение поездов в Карпаты откроют на два дня: 27 и 31 октября.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". "Эти осенние каникулы вызывают всплеск путешествий детских групп на оздоровление и образовательные лагеря в горах, поэтому мы находим способ адаптировать график "горных" ремонтов", – сообщили в компании.

Так, после получения более 300 групповых заявок на 27 октября УЗ решила в этот день открыть движение поездов через Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту и Ясиню.

Для возвращения групп маршрут также будет открыт 31 октября. В компании напомнили, что этот участок закрыт на ремонт с 13 до 31 октября, чтобы подготовить ж/д пути к зимнему сезону.

Билеты на поезда, движение которых согласовано на указанные даты, уже есть в приложении "Укрзалізниці". Их могут купить все пассажиры, а не только детские группы.

К примеру, в свободном доступе уже есть билеты на поезд Киев – Ясиня. Место в плацкарте стоит 378 грн, в купе – 967 грн.

Какие дополнительные поезда назначены в октябре-2024: рейсы и цены

"Укрзалізниця" ввела дополнительные рейсы №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев. Дополнительный поезд будет отправляться из Киева 24, 28 и 31 октября в 08:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Каменец-Подольского в эти же даты в 11:35 и прибывать в Киев в 19:48. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 24 октября из Киева) в этом поезде составляет 214,39 грн, купе – 313,58 грн; в люкс – 677,52 грн.

Кроме того, будут добавочные рейсы на маршрутах Киев – Львов и Киев – Одесса. Они будут курсировать по особому графику с 20 октября:

Поезд № 191/192 Львов – Киев – Львов

Он будет курсировать из Киева в течение трех дней: 20, 25 и 27 октября. Отправление из Киева – в 08:18, прибытие во Львов в 16:05. В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в эти же даты.

То есть 20,25 и 27 октября в 14:10 поезд будет отправляться из Львова и прибывать в Киев в 21:33. Билеты на воскресный рейс 20 октября стоят 767 грн за полку в купе и 1868 грн за место в люксе.

Поезд 115/116 Киев – Одесса – Киев

Поезд №115/116 пока назначается только на один день. Предполагается, что он отправится из Киева 27 октября. Отправление из Киева – в 8:26, прибытие в Одессу – в 18:22.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в эту же дату в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48. Билеты на рейс 27 октября (а это воскресенье) стоят: в купе – 838 грн; в люкс – 2043 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" назвала самый популярный поезд в Украине. Всего за месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров.

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