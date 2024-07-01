"Укрпочта" переписала стоимость тарифов: сколько теперь будет брать денег

"Укрпочта" увеличила стоимость двух своих тарифов – "Укрпочта. Стандарт" и "Укрпочта. Экспресс". Новые расценки вступили в силу с 1 июля.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что согласно обновленным тарифам:

стоимость отправлений "Укрпочта. Стандарт" увеличится в среднем на 5-9 грн;

тарифы "Укрпочта". Экспресс по области и в пределах Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. К примеру, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн.

"Национальный почтовый оператор упрощает и индексирует стоимость услуг по отправке по Украине в пределах тарифов "Укрпочта. Стандарт" и "Укрпочта. Экспресс" с 01 июля 2024 года. Обновленные тарифы также содержат расходы на реализацию мер по обеспечению непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, в частности на прифронтовых территориях, для того, чтобы пенсии, социальные выплаты, посылки, лекарства и письма доставлялись повсюду в любых условиях", – говорится в сообщении.

Что изменилось кроме стоимости тарифов

Как объяснили в "Укрпочте", в рамках изменений упрощаетмя начисление тарифов для отправки до 2 кг. Теперь такая стоимость будет единой в пределах страны.

"Согласно тарифу "Стандарт" для отправлений до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине – 45 грн. А для тарифа Экспресс - 45 и 60 грн соответственно", – отметили в компании.

Почему "Укрпочта" повысила тарифы

Повысить же стоимость тарифов, уверяют в "Укрпочте", компанию вынудил ряд обстоятельств. В частности:

рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги;

инфляция;

значительные разрушения инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимость ее восстановления.

"Обновленные тарифы также содержат расходы на реализацию мер по обеспечению непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, в частности на прифронтовых территориях. Для того, чтобы пенсии, социальные выплаты, посылки, лекарства и письма доставлялись повсюду в любых условиях", – рассказали в "Укрпочте".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Новая почта" компенсирует своим клиентам стоимость посылок, уничтоженных Россией ударом по терминалу компании в Харькове. Посылки же, которые были в пути, будут перенаправлены в другое место для сортировки.

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