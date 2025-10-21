"Укрпочта" переписала стоимость некоторых отправлений: какой новый тариф

Компания "Укрпочта" расширила список стран, в которые доставляет отправления по тарифу "Мелкий пакет PRIME", который на 1,7 доллара дешевле стандартного. Теперь доставки будет дешевле в Чехию, Аргентину, Азербайджан и еще девять стран в разных концах света.

Об этом сообщили в самой компании, объяснив, что спрос на международные отправления из Украины в некоторые из этих стран последние полгода увеличился в среднем до 20%. Теперь отправители смогут сэкономить до 30% на доставке в такие страны, как:

Филиппины;

Аргентина;

Чехия;

Узбекистан;

Катар;

Боливия;

Шри-Ланка;

Танзания;

Замбия;

Парагвай;

Монголия;

Азербайджан.

"Если раньше доставка в Чехию рекомендованным мелким пакетом стоила $7,26, то теперь PRIME-отправление будет стоить всего $5,5", – объяснили в почтовом операторе.

В целом услуга PRIME-доставка охватывает уже 86 стран мира, а "Мелкий пакет PRIME" подходит для доставки мелких товаров весом до 2 кг: одежды, обуви, аксессуаров, книг, электроники и тому подобное. Поэтому такая услуга лучше всего подходит для продавцов, которые торгуют через Интернет. Они пересылаются за границу только как рекомендованные и доставляются приоритетно.

В целом в компании утверждают, что сервис PRIME создан для малого и среднего бизнеса, который работает с международными клиентами. Его преимущества:

полный трекинг до момента вручения;

адресная доставка без подписи;

бесплатный возврат в случае невручения;

оплата только по фактическому весу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Укрпочта" запустила собственную сеть почтоматов украинского производства. Отмечается, что первые сто устройств установят до конца года – 70 в Киеве и 30 в Одессе, а затем их расширят на всю Украину. Открыть ячейку можно будет открыть, как через приложение так и через металлические кнопки, при отсутствии интернета.

