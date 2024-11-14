"Укрпочта" объявила тендер на закупку почти 1000 электроскутеров: за какие деньги

Государственная "Укрпочта" объявляет тендер на закупку 880 электроскутеров. Заявленная цель – улучшение курьерской доставки. Деньги же на это предоставили Европейский банк реконструкции и развития вместе с Европейским инвестиционным банком.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: реализация проекта намечена на 2025 год.

"Укрпочта" приглашает производителей и поставщиков электротранспорта принять участие в тендере на закупку 880 электрических курьерских скутеров, объявленном на портале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). …Проект финансируется за счет кредитных средств и гранта, предоставленных ЕБРР вместе с Европейским инвестиционным банком", – говорится в сообщении.

Зачем "Укрпочте" электроскутеры

В целом же, утверждают в "Укрпочте", покупка электроскутеров повысит эффективность курьерской доставки. А также:

качество услуг;

устойчивость почтовой инфраструктуры.

В частности, отмечается, речь идет о скорости доставки. А кроме того:

Доступности и маневренности.

Экологичности.

Комфорте и сохранении здоровья курьеров.

Больших объемах доставки.

"В торгах может принять участие любая компания из любой страны, если это не запрещено национальным и международным законодательством", – отметили в "Укрпочте".

"Укрпочта" изменила правила упаковки посылок

Ранее же "Укрпочта" обновила стандарты упаковки отправлений. В частности, посылки, обрабатываемые на автоматизированных линиях, должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений.

В компании утверждают, что это позволит доставлять отправление между городами Украины уже на следующий день. Если же отправка не имеет надлежащей упаковки, то ее можно будет приобрести непосредственно в отделении "Укрпочты".

Цены колеблются от 10 коп. до 36 грн. Хотя есть и бесплатная позиция.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрпочта" повысила цены на марки. Причина – изменения в налоговом законодательстве. Теперь марки, а также маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

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