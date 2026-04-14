"Укрпочта" обновила правила доставки посылок и писем: сколько теперь стоит

Государственная "Укрпочта" запустила доставку посылок в почтоматы. Услуга не потребует доплат и будет стоить столько же, как и доставка в отделение, а первые 100 почтоматов появятся в Киеве и Одессе.

Об этом сообщили в самой компании. Это существенно упростит получение отправлений – благодаря отсутствию необходимости стоять в очередях в отделениях, а также позволит забирать их в любое удобное время.

"Мы знаем, что наши почтоматы очень ждали, поэтому будем максимально быстро расширять их сеть. Важно, что тарифы на доставку в отделение, почтомат, а вскоре и в точку выдачи будут одинаковыми. Клиент сам будет выбирать, где забирать посылку, по самым доступным ценам и без переплат. Так же в приложении, без затрат времени и очередей, можно будет дистанционно в любое время управлять своими отправлениями", – заверил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Как работает услуга

14 апреля первые 70 почтоматов заработали в Киеве , а в течение апреля еще 30 появятся в Одессе.

До конца года сеть планируют расширить до 1000 почтоматов по всей стране.

В течение первых недель сервис доступен для предоплаченных посылок.

До конца апреля в мобильном приложении Укрпочта 2.0 появится функция оплаты, которая позволит рассчитываться за доставку непосредственно при получении.

Иметь смартфон или мобильный интернет необязательно: получить посылку можно по коду из SMS.

. В почтомате посылка будет бесплатно храниться до 7 дней, но если ее не забрать за это время – ее направят в ближайшее отделение.

Новые функции в приложении Укрпочта 2.0

Добавили дистанционное управление возвратом посылки .

Посылку можно переадресовать в почтомат, другое отделение или по адресу.

Если она еще не дошла до отделения, услуга бесплатная, а после того, как посылку доставили на отделение, ее можно переадресовать по соответствующему тарифу.

Продлить сроки хранения или сменить получателя.

